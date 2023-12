Rige un alerta por tormentas en toda la provincia de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional emitió este jueves por la tarde un alerta por tormentas que abarca a toda la provincia de Santa Fe. Los fenómenos se esperan principalmente para la jornada del viernes.

El aviso es de nivel naranja para los Departamentos Garay, La Capital, San Jerónimo, Iriondo, San Lorenzo, Rosario, Caseros, Constitución y General López. En el resto, entre ellos Las Colonias, la advertencia es de color amarilla.

“El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes o severas. Se espera que las mismas estén acompañadas por ráfagas intensas, caída de granizo de diversos tamaños, actividad eléctrica y, principalmente, abundante caída de agua”, informó el organismo.

⚠ SAT | ALERTAS #SiHayAlertaEstateAlerta

Información actualizada el 14 de diciembre de 2023 a las 18:05 h

👉Más detalles en https://t.co/AgvDHAX7q1 pic.twitter.com/CbqS0v6r8Y — SMN Alertas (@SMN_Alertas) December 14, 2023

En ese sentido, el SMN precisó que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”.

Ante estas advertencias, el SMN recomendó no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Además, estar atento ante la posible caída de granizo, informarse por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

– Nivel naranja: se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

– Nivel amarillo: posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.