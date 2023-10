Rezzoagli: “Hay una situación muy difícil pero tenemos un municipio saneado”

El secretario de Hacienda de Esperanza, Luciano Rezzoagli, analizó y brindó detalles de las negociaciones paritarias que provocaron reclamos y paros de los trabajadores municipales. También habló de la actualidad económica y financiera de la Municipalidad esperancina.

En diálogo con la CSC Radio, Rezzoagli admitió que “la situación es complicada por varios aspectos, en primer lugar porque el paro está convocado por Festram que es la Federación que aglutina por ley la posibilidad de fijar pisos salariales obligatorios, después los gremios locales tienen la potestad de fijar otras condiciones o incrementos a ese piso y Festram se junta con siete miembros titulares representantes de municipios y comunas, son 365 municipios y comunas de los cuales 147 están materialmente en emergencia económica, es decir que no pueden afrontar el pago de los salarios tal como tienen aprobados en sus Presupuestos porque no tuvieron incremento de fondos legítimos ni tienen financieramente la posibilidad. Por eso fijar en un acuerdo provincial, con tantas realidades disimiles, un incremento se hizo muy difícil y por eso Festram rechazó la oferta que fue del 8% más el 6%, 14% a septiembre. Hay un 6% también dado para octubre que podría ser más porque estaba prevista una nueva reunión para la semana que viene. La Federación consideró insuficiente la propuesta y decretó estas 72 horas de paro al que adhirieron los gremios locales, SEOM y APM, y un gremio en formación como es Sitram”.

En este contexto planteó que “Esperanza tiene dos desafíos: uno como representante porque necesitamos un piso, y por otra parte hay un desafío a nivel interno porque necesitamos resolver la situación de nuestros empleados, pero el tema es si podemos llegar a un acuerdo sin un piso porque los gremios hoy están pidiendo situaciones disimiles, ya que APM tiene otra base paritaria y otro sistema paritario, que es el de Fesim, pero nosotros liquidamos sobre base Festram. Entonces hay que acordar un incremento salarial con los gremios representativos de los empleados, como adelanto del arreglo paritario, y así destrabar el paro a nivel local. Pero eso sería tratar de resolver una situación local con múltiples aristas, con múltiples pedidos cuando es más factible que se resuelva con un piso para toda la provincia”.

Asimismo, advirtió que “hay grupos de intendentes que se cortan solos y también hay otros que no quieren saber nada hasta que pasen las elecciones, entonces quizás la semana que viene vamos a tener otro panorama para sentarnos en la mesa de negociación. Hay intereses políticos, económicos, y en esa representatividad hay múltiples aristas. Lo importante es tratar de llegar a un acuerdo con los gremios locales e ir a la reunión con Festram de la forma más honesta y respetuosa posible tratando de resolverlo en función de las prerrogativas que nos dan todos los municipios y comunas”.

Consultado por la paritaria que Esperanza negocia en Rafaela, Rezzoagli afirmó: “No negociamos paritarias en Rafaela, no tiene obligatoriedad como mesa paritaria; nosotros vamos porque escuchamos al realidad de los municipios y comunas del Departamento Las Colonias y Castellanos, tratamos de tener una visión holística pero nunca hemos arreglado una paritaria que no sea reconocida por Festram o que no implique un incremento o adelanto de tramos que Festram permite realizar. Y las determinaciones siempre las tomamos a nivel individual mediante un decreto de actualización laboral que no tiene mención a la paritaria territorial”.

Realidad financiera del municipio

Respecto de la situación económica del municipio de Esperanza, apuntó que “el incremento del 60% de la tasa municipal es escalonado y en la proyección del año, el incremento real constante para todo el año fue del 48%, con una inflación de cuatro meses”.

“Los contribuyentes de Esperanza están subsidiados por otras fuentes de ingresos legítimos de la Municipalidad como la coparticipación. Tratamos de ser responsables, de estirar los recursos de la mejor manera, los precios no los determinamos nosotros, y en eso tuvimos en agosto la inflación más alta de los últimos 30 años, y más allá de las medidas a nivel nacional y provincial en el municipio hemos hecho una reingeniería de gastos y de aprovechamiento de los recursos muy interesante, tenemos un municipio saneado y por eso pedimos la auditoría contable”, planteó.

Evaluó que “estamos en una situación muy difícil, no distinta de otros municipios y comunas, pero esta gestión ha sabido planificar responsablemente y proyectar estas situaciones que hoy tenemos. La ciudadanía eligió a sus representantes a partir de diciembre por cuatro años, en un acto democrático que hay que celebrar, y nosotros como ciudadanos de Esperanza y como gestión saliente hay que dejar todo lo más ordenado posible, y eso implica también hoy tomar decisiones que implican el conocimiento de aquello a lo que nos enfrentamos”.

Respecto de la transición para el futuro económico de la gestión de Müller, apuntó: “Si yo dijera que va a pasar dentro de una semana, estaría mintiendo, porque no sabemos qué va a pasar con las elecciones del domingo y eso impacta en las negociaciones paritarias, y el Presupuesto es una proyección de ingresos y de gastos, la cual se ve evidentemente afectada por la cotidianeidad, los vaivenes que van pasando en el país, en la provincia y en la región. Hoy nuestra proyección nos dice no van a tener inconveniente en llegar a fin de año pero depende de lo que pase con la paritaria, no podemos responder por acontecimientos futuros”.

Como ejemplos mencionó “si el lunes después de las elecciones hay una nueva devaluación o si los empleados piden un 25% de aumento salarial, es imposible”.

En ese marco, se refirió al proyecto de ampliación presupuestaria que se aprobó en el Concejo el cual “consta de dos partes: para poder ampliar partidas se necesita incremento genuino de recursos, que no hay, pero sí hubo en algunas partidas particulares como el Derecho de Registro de Inspección más recaudación, la coparticipación viene 30 puntos abajo que la inflación proyectada entonces es casi imposible que la recaudación pueda solventar los niveles de gastos”.

“También los vaivenes de la económica hicieron que a falta de precios caigan las licitaciones, por eso en junio pedimos la posibilidad de evitar las licitaciones públicas, porque a 45 días es imposible que alguien mantenga precios y no se presentaba nadie, porque nadie quería cotizar. Se pidieron licitaciones privadas que son 15 días, pero no se aprobó el proyecto en el Concejo y estamos en ese concierto: no pudimos cumplir ciertos parámetros de erogaciones de capital, hay otros programas que se vieron superados, y con una reingeniería a partir de ampliación por una suma excedente de algunas partidas de recursos logramos dejar el presupuesto equilibrado para los próximos tres meses”, concluyó.