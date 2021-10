Rezzoagli: “Esperanza es un municipio ordenado, austero y responsable”

El secretario de Hacienda de Esperanza hizo un balance de la situación financiera y las cuentas del municipio.

En dialogo con la CSC Radio, Luciano Rezzoagli sostuvo que el de Esperanza “es un municipio ordenado, que esta austero, responsable, con las cuentas que se publicitan en la web del municipio mostrando todos los meses los recursos y las salidas que tienen los mismos, y todo está perfectamente coordinado”.

Detalló que “ahora estamos en una época de obras nuevas, con plata que entró para trabajos públicos en barrio Ceferino Namuncurá con mejorado de calles, ripio y cordón cuneta; pavimento; Plan Incluir en barrio Norte y todo lo que es Obras Menores con contribución de mejoras para luminarias y mejora en tres barrios y medio de la ciudad”.

Reconoció que “hay mucho por hacer y se está coordinando los esfuerzos financieros con los recursos humanos y la compra de materiales para que todo esto sea lo más eficiente posible” y remarcó que “no hay que olvidar que es una época en que se está cerrando la Tributaria y el Presupuesto 2022”.

En ese marco, comentó: “Ayer fui al Concejo y tuve un encuentro muy fructífero con los concejales para que próximamente estén aprobando el Régimen de Regularización Covid lo que será un alivio muy importante para muchas personas, comercios y actividades de la ciudad en el corto plazo”.

Al respecto, sostuvo: “Expliqué el proyecto, porque había versiones no sé si falsas pero con malos entendidos sobre la condonación de deudas inexistentes lo que son barbaridades que la falta de conocimiento técnico, jurídico, contable de algunas situaciones hace que la gente se confunda. Esto fue aclarado, los concejales se sintieron muy satisfechos con las explicaciones y entendieron que esto es una posibilidad de ayudar a la gente”.

“El 45% de descuento en las tasas y el 55% de descuento en las contribuciones por obras no implica que el vecino no se esté cumpliendo sino con lo que no pudo cumplir durante la pandemia. Hoy tenemos gente que está pagando la tasa como debe ser, pero ha tenido algún accesorio como una sobretasa por alguna construcción irregular que no ha podido declarar en la pandemia”, explicitó.

“Hay situaciones de la pandemia que generaron sobretasas del 400 o el 500% y tenemos que hacer un mea culpa todos, mirar hacia adelante y crecer con inclusión. Esto tiene que ver con eso. Y la contribución de mejoras de 2018, 2017, 2016 que quizás no se pagó alguna cuota y se refinanció, no genera solo intereses sino que a los tres meses se recalcula el total de la obra en función del costo de construcción”, aclaró el funcionario.

Y agregó que “para aquellos que han cumplido con todo, no es en el Régimen de Regularización Covid el momento de agradecerles sino que es con la Tributaria que se presentará en la primera quincena de noviembre y donde habrá descuentos importantes para los contribuyentes que durante la pandemia cumplieron con todas sus obligaciones municipales”.