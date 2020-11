Rezzoagli: “El presupuesto y la tributaria respetan lo consensuado con nuestros vecinos en campaña”

“Estamos con mucha expectativa de que se respete la voluntad del ejecutivo en relación a este nuevo presupuesto y tributaria para el 2021, logramos ordenanzas que cumplen con la idea de administración que planteamos en campaña electoral de cara a nuestros vecinos, por eso estas nuevas normas contemplan el acompañamiento a los vecinos de la ciudad que más lo necesitan sin dejar de lado la concreción de obras y el mejoramiento permanente en la prestación de servicios” comenzó a explicar el titular de la Secretaría de Hacienda.

Un gobierno que asume nuevos desafíos, siempre con los mismos principios y valores

“Una ciudad que está en permanente crecimiento tiene nuevos desafíos todo el tiempo pero el concepto y ese espíritu rector con el que se administra cada día, es lo que le da solidez a las ejecuciones presupuestarias que se planean, de ahí que lo importante para nuestros vecinos sea tener claro que este nuevo presupuesto continúa respetando aquellos principios que como equipo de trabajo esgrimimos desde siempre y que consensuamos y fueran avalados por nuestros vecinos en las últimas elecciones, es por esto que esta norma para el 2021 asegura el buen ritmo de obras, la mejora de los servicios, la continuidad de políticas sociales para acompañar a los más vulnerables, a la vez que se pretende potenciar la producción y por ende la creación de puestos de trabajo permanecerá constante” cerró Luciano Rezzoagli al repasar los aspectos salientes de la mirada y las expectativas que tiene el ejecutivo municipal sobre el presupuesto y la tributaria 2021.

Preguntas frecuentes, Gasto Corriente

Una de las preguntas más frecuentes, es la que refiere al gasto corriente, muchas veces se relaciona a este ítem sólo a la inversión en personal, pero claramente esto no es así, el gasto corriente refiere y se refleja en servicios, cultura, asistencia, seguridad, desarrollo social y espacial, como por ejemplo el mantenimiento de los espacios públicos, conectividad, asistencia sanitaria, etc, etc.

El aumento en promedio del 36,6% en estas inversiones, no es sólo una cuestión inflacionaria, sino también nuevos desafíos y responsabilidades que hoy tiene el municipio y que hace un año no; Somos conscientes que la afectación de estos recursos, posibilitan el desarrollo de una sociedad más equitativa y asegurar esta posibilidad, también es un acuerdo realizado con nuestros vecinos que siempre honramos.