Rezzoagli: “APM está pensando más políticamente y no tanto en los derechos de los trabajadores”

El secretario de Hacienda de Esperanza, Luciano Rezzoagli, habló del nuevo paro que efectúa la Asociación del Personal Municipal (APM) en reclamo de reapertura de paritarias y mejoras salariales y criticó a la conducción del gremio.

En tal sentido, Rezzoagli confirmó que este martes se desarrolló “una huelga de 48 horas con asistencia a los lugares de trabajo pero sin ejercicio de actividades, la cual se llevó adelante de forma pacífica” y remarcó que “es un derecho constitucional que tienen los trabajadores y debemos respetar”.

No obstante, informó que “el único inconveniente que nos informaron es que en algunos corralones, algunos afiliados no dejaron que los demás trabajadores municipales realicen sus funciones como corresponden”. En tal sentido sostuvo que “aquellos que están ejerciendo su derecho a la huelga tienen que entender que también existe el derecho a trabajar que deben respetar y dejar que las demás personas lo ejerzan en libertad”.

Ante esta situación, reconoció que “hubo algunos problemas con algunos servicios esenciales como la recolección de residuos y por eso se trabaja con la policía provincial para salvaguardar la integridad de los trabajadores y los bienes municipales, viendo quienes son y porqué –tratando de pedir explicaciones gremiales- si se les respeta el derecho a no ejercer actividades, impiden o intentan impedir el derecho a trabajar de los demás trabajadores”.

[Gremiales] APM comunicó que los días martes y miércoles implementará la «retención de tareas» de todo el personal de la Municipalidad https://t.co/ivDdbCBWo9 — Esperanza DiaxDia (@EsperanzaDxD) August 1, 2022

Consultado en Play Televisión por la posibilidad de que APM se siente a discutir en paritarias con el gobierno municipal, Rezzoagli sostuvo que “siempre se ha escuchado a APM pero lo que no se puede hacer es fragmentar; no se puede tener una paritaria para 300 empleados, otra para 50 empleados y una tercera paritaria para los no afiliados”.

“De hecho, la ley que nos obliga a nosotros a sentarnos con Festram, y que es una base que luego puede ser mejorada por la autonomía municipal y en arreglo con los gremios locales, es la que estamos recomponiendo y por la cual dimos el 11% de actualización. Las declaraciones del secretario general del gremio decían que no se podía esperar hasta octubre, pero no tiene que esperar porque hemos hecho un esfuerzo muy importante otorgando un 11% de aumento y nos juntamos a fines de agosto, después de otro 5% de aumento para ver lo que sigue del año. Esto es una base que sí o sí se debe respetar, por más que se establezca que hay un fallo de la Corte que en los considerandos habla de autonomía pero que resuelve sobre el aporte solidario del 1% que tenían que pagar los afiliados de otros gremios a Festram por la negociación paritaria, y eso se está cumpliendo”, explicó.

El funcionario agregó que “el último fallo, que es reciente, de Fesim contra Festram y la provincia de Santa Fe, que se dictamino en Rosario, rechaza la paritaria independiente que propone Fesim, como Federación y a la que está afiliada APM, diciendo que tienen autonomía limitada al cumplimiento de las leyes provinciales. En ese sentido, una paritaria departamental no existe en una órbita de negociación. Sí existe la autonomía municipal de mejorar las condiciones que se pactan como base en las negociaciones provinciales; y eso se está haciendo porque se discute semanalmente, quincenalmente o mensualmente, la seguridad e higiene, los pases a planta, los reclamos de los afiliados”.

Ante esto, criticó: “Respetamos el derecho de huelga pero creemos que esta nueva comisión del gremio está pensando más políticamente la cuestión y no tanto en los derechos de los trabajadores”.