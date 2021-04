Reutemann: “Poder estar en el Súper TC2000 es un sueño”

En primera instancia, Reutemann contó las sensaciones ante su llegada a la divisional más tecnológica de Sudamérica: “Esta oportunidad me genera mucha alegría porque es una categoría que desde chico me gustó y siempre la mire. Ahora poder estar en el Súper TC200 es un sueño que tengo desde siempre. Además, todavía no puedo creer que una de las principales terminales de Argentina, como lo es Toyota, haya confiado en mí para que este manejando uno de esos autos. Realmente me cuesta dimensionarlo”.