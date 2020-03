Retenciones y seguridad rural en la agenda de productores de la región

“No hay nadie que conozca la situación, a los funcionarios nuevos con quienes nos reunimos en la Municipalidad el 13 de diciembre, a tres días de haber asumido, les pudimos decir que el Comité de Cuenca no tiene medios para trabajar, tiene obsoleta la maquinaria y no está reglamentada la ley de aguas a dos años de promulgada la norma”.

“Esto ha sucedido en todos los ministerios y cuando vamos a buscar interlocutores no tenemos; son todos funcionarios políticos puestos recientemente y no nos dan soluciones, por ejemplo en el tema hidráulico que es un pedido de años y donde no tenemos un interlocutor válido que conozca la situación de la cuenca oeste de Esperanza”, especificó.