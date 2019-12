Retenciones: el gobierno prometió compensaciones a la mesa de enlace

El presidente de Federación Agraria, Carlos Achetoni, explicó que la mesa pidió oficialmente al presidente que no se aplique la suba del 3 por ciento. «El presidente quedó comprometido a respondernos respecto a esa posibilidad o no de bajar ese porcentaje de retenciones», dijo. Respecto de la segmentación y las compensaciones, dijo que hay acuerdo entre todas las entidades para apoyar a «aquellos de menor envergadura en la producción».

You may also like