Restricción de la exportación de carne: “Trae desorden productivo y de generación de recursos”

La titular de Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), Sara Gardiol, se refirió a las restricciones de la exportación de carne que vencía este 31 de octubre.

En diálogo con la CSC Radio, Gardiol afirmó que pasada la fecha tope para sostener la restricción de las exportaciones “sigue todo como siempre, hasta ahora no tengo ninguna información, ningún cambio, y en principio parecer ser que la preocupación pasa por las manifestaciones de los encuentros por el tema ambiental en la Conferencia del G20 y de Cambio Climático en Glasgow que según los contenidos nos pueden afectar en mayor o menor medida y el tema de la carne se conversó con la apertura de China pero hasta el momento no tenemos ninguna novedad”.

Para graficar la importancia de la temática se indicó que las 77.000 toneladas de carne bovina argentina exportadas en septiembre de 2020 generaron ingresos por 309 millones y planteó que “este cepo significa pérdida de mercado, desinterés por parte de la producción, no están cubiertas las expectativas y si lo que genera es menor cantidad de recursos para el Estado vamos a contramano de las necesidades que tenemos, y ante la reducción de oferta lo único que hay luego es un levantamiento de precios a largo plazo”.

“Estas son medidas temporales para solucionar supuestamente un problema pero que trae un desorden productivo y de generación de recursos que nos afecta a todos. Los mensajes para afuera, en los cuales tenemos que trabajar, son que ya con esto la situación está calma. Nosotros podríamos generar muchísimos recursos y así estamos, con una cantidad limitada”, definió.

Agregó que los productores “tenemos que pensar en el largo plazo, no podemos pensar en lo que representa el aumento o decrecimiento cada mes o en la interanual; según el Estado hemos exportado prácticamente la misma cantidad pero no son números, son necesidades productiva y de recursos para la Nación”.

“Nadie está en desacuerdo de trabajar en conjunto pero tiene que haber dos partes que estén de acuerdo, pero evidentemente hay una parte que no se sabe si escuchan o no. Me parece muy bien trabajar en forma conjunta, pero todos tienen que estar de acuerdo: el sector privado que también debe reconocer sus errores, y la parte política debería escucharnos, no solo el ejecutivo sino también los legisladores provinciales y nacionales, los gobernadores, los entes comunales”, concluyó.