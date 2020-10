Rescataron a dos menores obligadas a prostituirse por su madre

El mortificante calvario al que fueron obligadas llegó a su fin este martes cuando los pesquisas de la AIC, ejecutaron tres allanamientos simultáneos que ordenó la Justicia Penal con sede en la ciudad de Reconquista, rescataron a las dos hermanas y detuvieron a la progenitora, identificada como C. C. F. de 45 años y a los dos hombres, D. R. R. de 30 años y E. G. P. de 27, con el secuestro de un automóvil Chevrolet modelo Corsa, además de cuatro teléfonos celulares y elementos probatorios incriminantes.

You may also like