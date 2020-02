Representantes de ligas de la provincia se reúnen hoy con Perotti

Este miércoles, desde las 19, habrá una reunión entre el Gobernador y los representantes de algunas Ligas provinciales. Desde ligas nucleadas en Federación Santafesina de Fútbol se aclaró que si de esa reunión no se van con lo que fueron a buscar, el fútbol regional no arrancará.

Sufre el fútbol santafesino. ¿Por Unión, Colón, Newell’s o Central? No, nada de eso. Sufre porque el Gobierno de Omar Perotti tomó una decisión acerca de los “adicionales” para los efectivos policiales que se terminó convirtiendo en una puñalada para el fútbol de las 19 ligas regionales y un golpe directo al bolsillo de las economía de los clubes que representan la provincia en la Superliga y Primera Nacional.

¿Cómo es el tema? Mario Giammaria, Presidente de la Asociación Rosarina de Fútbol, le explicó a “Doble Amarilla” lo que implica la decisión del Gobierno, de aumentar en más de un 300% el valor de la hora para los efectivos policiales.

“Esto se hizo a través del Decreto 0049/20 del Ministerio de Seguridad provincial, refrendado por el Gobernador”, aclara Giammaría: “Se establecía una diferenciación entre los servicios para las entidades públicas. Divide las instituciones entre públicas y privadas. Divide el arancel entre públicos y privados y las horas en ordinarias”. Según pudo saber “Doble Amarilla”; las horas ordinarias son aquellas que van de lunes a viernes y los sábados, hasta las 12. En tanto que las extraordinarias son los sábados por la tarde-noche, el domingo y los feriados. ¿El detalle? La inmensa mayoría de los partidos de Liga regionales se juegan en la franja extraordinaria de horas.

“A nosotros nos incluyen en esa hora. Además, hay que ver qué dice el jefe de la Zona de la Comisaría donde está el estadio de la calificación del partido. Si es de alto, mediano o bajo riesgo, eso delimita la cantidad de efectivos que se precisan”, aclara Giammaría. ¿Cuánto representa el aumento? “La hora pasó de $504 a $2120 por hora. Es casi un 300% más. Nosotros estamos pidiendo que nos incluyan dentro del rubro estatal y que nos cobren las horas como “ordinarias”; así, al menos, tendríamos que pagar $1016 por hora, que ya es un 100% más”, puntualiza.

Este miércoles, desde las 19, habrá una reunión entre el Gobernador y los representantes de algunas Ligas provinciales. Mientras tanto, Giammaria aclara que si de esa reunión no se van con lo que fueron a buscar, el fútbol regional no arrancará: “Estamos con la misma idea de no comenzar las actividades. Rosario y Santa Fe tienen un régimen distinto, tienen menos exigencias de adicionales, pero el resto de las ligas tienen muchas exigencias. Eso es muy oneroso, porque hay costos de apertura de cancha, personal que trabaja y todo lo que se necesita para un partido. En las ligas es todo amateur, pero siempre hay gastos” y completa: «Para empatar en números habría que vender un mínimo de 160 entradas por partido. En la liga no hay entradas que superen los $200».

Del lado más “pudiente” de la cuestión, los clubes de Superliga y Primera Nacional, el cimbronazo económico también se siente. “El impacto es importante. Se casi triplico el valor del operativo, en marzo, por ejemplo, se gastaron $3 millones mas de lo presupuestado. Es muy difícil afrontar esto para los clubes, mas teniendo en cuenta que no se comunicó con la anticipación lógica para que los clubes pudieran hacer frente a semejante aumento”, le dicen a “Doble Amarilla” desde uno de los clubes grandes de la Provincia.

De todas maneras, así como Giammaria, también son optimistas de cara a la reunión de hoy en la Gobernación: “Creo que entendieron que se equivocaron. Aunque quieran llegar a esos valores, lo tienen que hacer en forma progresiva”, subrayan.

También aclaran que, pese a que la Secretaria de Deportes provincial, Claudia Giaccone, no será de la partida en la reunión “Deportes de la provincia esta ayudando a que el de Seguridad no sea tan inflexible y entienda la problemática”. Mañana día clave para la resolución de esta decisión que pone a algunos clubes entre la espada y la pared y a otros con la soga al cuello directamente.

Foto: Carlos Lanzaro, presidente de Federación Santafesina de Fútbol.