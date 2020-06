Repercusiones ante la negativa de la prisión domiciliaria para Javier Noroña

A Noroña no lo queremos ni en la casa, ni en Esperanza, ni en ningún otro lugar que no sea la cárcel.

En tanto, recordó que “en 2011 Javier Noroña no fue condenado por femicidio porque en ese año todavía esa figura no tenía presencia jurídica, y si esto hubiera sucedió hoy sería condenado a muchos más años de prisión”.