Renunció Franconi y Cammisi dejó al PJ con un concejal menos

El presidente del Concejo Municipal no articuló el reemplazo legislativo y cometió otra grave desprolijidad institucional. Sebastián Ranaletta debía jurar este mediodía apenas aceptada la renuncia de Franconi. El cuerpo también aprobó el presupuesto 2022 que le permitirá a Meiners administrar 3 mil millones de pesos este año.

La situación de desprolijidad y gravedad institucional describe la gestión de Cristian Cammisi al frente del Concejo Municipal donde los votos lo embriagaron y toma decisiones personales como si se tratara de un patrón de estancia. Avalado por sus nuevos laderos Bonvín, Müller y Puig, hace y deshace sin importarle la convivencia democrática.

Es el Presidente del Concejo Municipal quien debe garantizar la igualdad de trabajo y el respeto a las minorías, pero evidentemente no le importó dejar al Partido Justicialista con un concejal menos el tiempo que Ranaletta trate de conseguir su diploma de edil electo. Un verdadero atropello.

En la historia de todo cuerpo legislativo, incluido el Concejo Municipal de Esperanza, cada vez que un concejal renunció fue reemplazado en el mismo acto por su suplente y el presidente del cuerpo fue la garantía de mantener los equilibrios de fuerzas como lo expresa la ciudadanía con su voto.

Desde hace 15 días está en el recinto la nota donde un concejal anticipa su renuncia, formalidad suficiente para empezar a gestionar el pronunciamiento del Tribunal Electoral para disponer del reemplazo y ejecutarlo desde el momento que la renuncia esté vigente. A Cammisi no le importó.

La gravedad institucional y el patoterismo antidemocrático puede tener quizás alguna razón política. En estos momentos, con seis concejales en funciones, la mayoría especial la conforman 4 concejales (y no 5). ¿Tienen pensada alguna travesura política? Hoy con sólo los votos de Cammisi, Müller, Puig y Bonvín podrían hasta suspender a la Intendenta, si se les ocurriese. En este contexto, sorprende el silencio del PJ.

Concejales sí, jueces no

La locura no tiene límites y lo que es una decisión personal como renunciar a un cargo electivo, pasó a ser juzgada por los concejales de la nueva mayoría. Bonvín, Cammisi, Puig y hasta el abogado Rodrigo Müller se abstuvieron de votar la renuncia de su par Martín Franconi.

«Yo no le voto la renuncia porque cuando era Secretario no me atendía el teléfono» llegó a decir hoy en el recinto un concejal reelecto que sigue sin saber cual es su rol, más allá de obedecer órdenes políticas. Los concejales de la nueva mayoría siguen embriagados por los votos y confunden sus funciones.

No fueron elegidos para juzgar a un par ante una renuncia. Martín Franconi les ganó las elecciones hace dos años a Müller y a Bonvín y no debe haber sido una decisión fácil renunciar a su cargo. Se equivocó el dirigente justicialista al decir que dejaba atrás la «pasividad» de un cuerpo legislativo, pero esa declaración errónea no es causal para ser prisionero de sus pares.

Al enterarse que cuatro concejales se abstenían de votar su renuncia, Franconi no dudó en señalarlos: «¿Están buscando algún titular escandaloso? ¿Están convirtiéndose en juez de lo que opina un par? No entiendo el nivel de superioridad que creen manejar. Por un momento ¿pensaron en rechazar mi renuncia? Es increíble lo que puede el ego de ganar una elección y ya creerse gobierno» les dijo el justicialista en el recinto.

Más criteriosa se la escuchó a la concejal Andrea Martínez quien dijo no poder oponerse a la renuncia de un par pero pidió que siga en funciones hasta que su reemplazo pueda jurar. Su postura no fue escuchada y con sólo los votos del propio Franconi y Víctor Elena la renuncia fue aceptada.

Presupuesto aprobado

Antes de todo este bochorno político e institucional, los siete ediles aprobaron el proyecto de Presupuesto 2022 que Ana Meiners modificó tras los cambios impuestos a la Ordenanza Tributaria.

Como sucede habitualmente el proyecto fue aprobado por todo el cuerpo en general y luego cada concejal pudo presentar sus objeciones o propuestas de cambio. El mismo habilita el gasto total de $ 3.093.717.076 por todo concepto.

De ese total la administración central tiene previsto ejecutar $ 2.539.517.209, a razón de $ 211 millones de pesos por mes. A ese total hay que sumarle los $ 218.104.867 anuales del Instituto Municipal de Hábitat.

j.z.