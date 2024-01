Renunció el jefe comunal de Melincué a poco más de un mes de asumir

El presidente comunal de Melincué, Silvio Garbolino (UCR), renunció a su cargo a poco más de un mes de haber asumido. Este jueves había trascendido que el funcionario había pedido una licencia tras reasumir por segunda vez con un amplio apoyo del electorado. La vicepresidenta, Yamila Gallisso, ocupará el cargo de forma provisoria.

Los motivos de este alejamiento, según el propio mandatario, están vinculados a la dura crisis económica que atraviesa el país y su comuna en particular. «Estoy evaluando renunciar. La situación económica es desesperante y hay que sacar gente. No estoy preparado para eso y me afectó muchísimo a mi salud. Tuve un pico de estrés y casi preinfarto», había dicho Garbolino a La Capital.

Melincué es la cabecera del departamento General López y una de las localidad más antiguas de la provincia de Santa Fe. Tiene algo más de 2 mil habitantes y su principal fuente de ingresos es el hotel casino Melincué, que le genera ingresos millonarios mediante tasas comunales.

Más allá de la delicada situación económica por la que atraviesa el país, en el caso de Melincué hubo críticas de la oposición en torno a la superpoblación de empleados comunales y supuestos gastos superfluos que se hicieron desde las arcas públicas.