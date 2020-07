Regreso al aula: arrancan «tres semanas estratégicas» y vuelve la discusión salarial

Consultado sobre si habrá porcentajes de aumento salarial, Pusineri señaló: «No hay definición en el tema. Sí el compromiso de mirar el tema del salario. La situación económica no es sencilla para la provincia; estamos experimentando una caída muy fuerte en la recaudación, sobre todo en lo que es coparticipación nacional. El estado provincial viene asistiendo a sectores que antes no demandaban del estado, esto es en los sanitario, social»

You may also like