Regional de rugby: Alma Juniors venció a La Salle

El triunfo del conjunto esperancino se dio en las tres categorías superiores. Además los juveniles recibieron a Rowing por el Dos Orillas y los infantiles de diferentes encuentros en Santa Fe.

Este sábado se disputó la décimo primera fecha de la segunda división del Torneo Regional del Litoral organizado por las uniones de rugby de Santa Fe y Paraná.

Alma Juniors recibió a La Salle Jobson de Santa Fe y ganó en las tres categorías.

En primera venció 21 a 14, en reserva se impuso por 15 a 12 y en prereserva superó a su rival por 17 a 4.

La fecha 11 se completó con los siguientes resultados: Jockey de Venado Tuerto 44 – Tilcara de Paraná 24; Los Caranchos 23 – CRAR 13 y Universitario de Santa Fe 14 – Logaritmo de Rosario 27.

Las posiciones quedaron así: Los Caranchos 42 puntos; Jockey 41; Logaritmo 40; CRAR 30; Alma Juniors 20; La Salle 15; Universitario 14 y Tilcara 13.

El sábado 2 de julio se jugará la 12ª fecha con estos partidos: La Salle vs. Tilcara; Alma Juniors vs. Universitario; CRAR vs. Jockey de Venado Tuerto y Logaritmo vs. Los Caranchos.

Juveniles

También este sábado los juveniles de Alma Juniors disputaron la décima fecha del Torneo Dos Orillas Juvenil recibiendo a Rowing de Paraná.

En M17 la visita ganó 83 a 7, en M16 venció 19 a 0, en M17 71 a 0 y en M19 se impuso por 60 a 0.

Infantiles

En la misma jornada las divisiones infantiles disputaron distintos encuentros amistosos.

Desde escuelita hasta M8 los chicos jugaron en San Carlos, las categorías M9 y M10 estuvieron en las instalaciones de La Salle Jobson de Santa Fe.

Los M11 disputaron un encuentro en Paraná, los M11 en Universitario de Santa Fe y los M13 y M14 en cancha de Santa Fe Rugby.