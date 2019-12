Refuerzan los controles viales y la prevención en rutas por las fiestas de fin de año

El objetivo es brindar información sobre distintas situaciones que pueden presentarse durante el viaje, sobre todo en época de verano, y cómo actuar ante cada una de ellas para evitar riesgos y aumentar la seguridad vial. Entre las recomendaciones se destaca que revisar el estado mecánico general del vehículo y especialmente comprobar los frenos; programar el viaje teniendo en cuenta las personas que viajan, si hay niños o personas mayores, etc., a fin de establecer paradas y tiempos de descanso y no ingerir alcohol.

You may also like