Reforzarán la colocación de segundas dosis para enfrentar la cepa Delta del coronavirus

#VacunaCOVID19 ⚠ Este jueves 22 no estará abierto el vacunatorio de Esperanza ubicado en el predio ferial.

Esperan las llegadas de vacunas y no hay gente convocada.

Piden que quienes pensaban asistir por turno perdido que no lo hagan. Retoman actividad el viernes.

