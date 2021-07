Recuerdo y legado de Enrique Muttis

Referentes históricos del Partido Demócrata Progresista (PDP), junto a amigos y representantes de organizaciones civiles, compartieron homenajes en Santa Fe, a 30 años de su fallecimiento.

El martes 13 de julio, en la ciudad de Santa Fe, se realizaron sendos actos conmemorativos a 30 años del fallecimiento del histórico e inolvidable dirigente del Partido Demócrata Progresista (PDP), Prof. Enrique Rodolfo Muttis.

Acto por la mañana

En el primero de los encuentros, por la mañana, celebrado en el Boulevard que lleva su nombre junto al busto que lo recuerda y organizado por la Junta Ejecutiva Departamental de La Capital y la Junta Ejecutiva Provincial, se dieron cita referentes históricos del PDP, ex miembros del gabinete de Enrique Muttis, entre ellos: David Giavedoni (Secretario General), Andrés Mathurín (Fiscal Municipal), Jorge Miquere (Secretario de Servicios Públicos), Juan Carlos Raviolo (Secretario de Hacienda), Jorge Benet (Sub-secretario de Planeamiento) y Víctor Adamik (Director de la Caja Municipal). También se hicieron presentes la Diputada Nacional (MC) Ana Copes y el Diputado Provincial (MC) Héctor Jullier, entre tantos otros dirigentes, referentes, simpatizantes y amigos del ex Intendente.

En la ocasión, hizo uso de la palabra el Sr. David Giavedoni, quien destacó en su alocución los valores que representa, aún hoy, la figura de Enrique Muttis, no sólo para la democracia progresista, sino también para la política en su conjunto. Seguidamente, los ex funcionarios municipales que acompañaron a E. Muttis en su gestión, junto a la dirigente de la Junta Departamental La Capital del PDP, Raquel Pereira, descubrieron una placa como recordatorio del trigésimo aniversario de su fallecimiento y plantaron un lapacho rosado en su memoria.

Conmemoración por la tarde

Por la tarde, en el mismo lugar, se llevó a cabo un segundo homenaje, en esta ocasión convocado por la organización “Santa Fe en Red”, liderada por jóvenes de la ciudad. Asistieron al mismo los ya mencionados ex Fiscal Municipal y ex Secretario de Planeamiento, Andrés Mathurín y Jorge Miquere, respectivamente, quienes respondieron, junto al joven Nicolás Rabosto de “Santa Fe en Red”, la requisitoria de los numerosos medios de comunicación de la ciudad, tanto televisivos como radiales y gráficos, que se hicieron presentes en el evento. La situación en que encontraba la Municipalidad, aspectos del carácter del Prof. Muttis, sus lazos familiares y de amistad, la relación con otras fuerzas políticas, fueron algunos de los tópicos sobre los que los periodistas consultaron a los miembros del gabinete del ex Intendente. Por su parte, el joven Nicolás Rabosto recalcó por qué la figura de E. Muttis resulta inspiradora para los jóvenes de hoy, dejando un mensaje esperanzador al referirse a él diciendo “es imprescindible contar con estos testimonios de vida, marcados por conductas ejemplares que deben ser el faro hacia una política local austera y fundamentalmente, reconciliadora entre los vecinos y las instituciones de la ciudad”. El acto, del que también participara como invitada la Diputada Nacional (MC) Ana Copes, culminó con la colocación de una ofrenda floral al pie del monumento.

Un docente en la política, con vocación de servicio

Daniela Muttis, hija del reconocido dirigente, destacó en diferentes entrevistas que “Mi papá era docente (fue docente de Historia en distintas instituciones educativas); hizo también docencia en la política, dejó una enseñanza en la función pública: demostró que es posible gobernar y no robar».

“Demostró que no todos tienen que tener un prontuario antes o después de entrar a la función pública. Tuvo una vocación de servicio muy grande; encontró muchas vallas, pero a pesar del poco tiempo que estuvo, dejó una Municipalidad saneada”.

Unión y austeridad

Jorge Miquere, por su parte, evocó: “Cuando empezamos la gestión nos encontramos con una problemática que no era nueva en la ciudad, había que hacer frente, éramos un grupo muy unido. Teníamos objetivos austeros, pero claros. Con esfuerzo se pudo ir avanzando y así lo hicimos”.

Un hombre sencillo

Para Andrés Mathurin, “Muttis era un político, pero sobre todo era un hombre sencillo, un hombre común. Era un hombre que vivía de su trabajo, nunca hizo alarde de nada. Llegó por una casualidad a la intendencia de Santa Fe, prácticamente solo. Y lo hizo en medio de una feroz oposición que tenía de todos lados. En ese momento, había una hiperinflación; cuando logró ser gobierno consiguió tranquilizar las tomas de supermercados; en ese contexto asume Muttis la intendencia de Santa Fe, después que renunció el intendente anterior en medio de una investigación que determinó gravísimas irregularidades de toda índole”.

“Al otro día de asumir Muttis, el sindicato municipal decretó un paro general, se armó una olla popular en su puerta, parecía que no había salida. Sin embargo, Muttis con su andar cansino y su bonhomía, de a poco fue encauzando todo, en sólo un año y medio de intendencia. Y así llegó al fin de sus días y pasó a ser un ciudadano distinguido de esta ciudad, donde marcó un quiebre en la situación municipal”.

El legado de valores y transparencia

Nicolás Rabosto, de la organización Santa Fe en Red, por su lado, remarcó la importancia “del merecido homenaje en el boulevard que lleva su nombre”.

“Creemos que los valores de la transparencia y austeridad deben ser un faro para los santafesinos, y el legado que este gran intendente dejó es un ejemplo de ello”.

Su rol como periodista

Enrique Muttis fue también periodista. Desde 1966 fue la cara y la voz de “Notitrece” en Canal 13 de Santa Fe. Afiliado al Partido Demócrata Progresista, fue electo concejal en 1973, aunque no pudo cumplir su mandato por la dictadura; y diputado nacional electo en 1987, hasta que renunció en 1989 para hacer la campaña por la intendencia.