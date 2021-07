Recorrida de candidatos: Losada – Barletta proponen dejar atrás al populismo

La periodista candidata a senadora nacional por uno de los sectores de Juntos por el Cambio llegó acompañada del primer candidato a diputado Mario Barletta. Visitó Franck, Esperanza y Humboldt.

«Yo vivo en Tigre y estaría en un lugar intermedio entre la provincia y el lugar donde debo trabajar (que es en Capital Federal), estaría trabajando en los dos lugares porque seguiré recorriendo la provincia aún siendo senadora nacional, creo que el que te critica por ese lado no sabe por donde correrte porque la realidad es que muchos de los representantes de la provincia que hoy votaron contra la ley de biocombustibles viven en la provincia de Santa Fe, así que para amar a una provincia hay que sentirla y te tiene que importar más tu provincia que los propios intereses del partido político que representas» dijo Losada ante el requerimiento de EDXD sobre esta candidatura de alguien que no vive en la provincia.

La periodista se mostró dispuesta con cada uno de los requerimientos periodísticos y tuvo su condición de turista frente a los dirigentes de la zona que hicieron varios kilómetros para participar de un encuentro frente al Monumento a la Agricultura del Bicentenario.

Junto a Barletta y Losada se encontraba un grupo de mujeres radicales de la provincia lideradas por Susana Bertone. El grupo de candidatos recorrió Franck y allí visitó la empresa Milkaut y la comuna y en nuestra ciudad la firma Wohr Química y la sede de UCOEs. Luego se trasladaron a Humboldt para entrevistarse con el jefe comunal y visitar la empresa Vahumé.

«Todos los candidatos dicen que quieren defender a Santa Fe y me sorprendió mucho que lo digan desde el oficialismo. Se ofrecen para defenderse de ellos mismos, nosotros creemos que el oficialismo no ha sabido defender a Santa Fe, y uno de los ejemplos más claros fue la aprobación de la Ley de Biocombustibles impulsada por Máximo Kirchner y los levantamanos de siempre lo que hicieron es aprobar una ley que claramente perjudica a Santa Fe. Un Senador por Santa Fe tiene que defender los interese de la provincia, no sus intereses personales o de su partido», sentenció Losada desnudando al grupo de dirigentes justicialistas que pertenecen al bloque «Sí Cristina».

Por su parte Mario Barletta, primer candidato a diputado nacional en la boleta, afirmó que «en estas elecciones se puede definir el rumbo que está tomando nuestro país, el futuro de nuestro país, porque por un lado tenemos un gobierno que nos muestra a Cuba, Nicaragua, Venezuela como modelo y nosotros no queremos eso, ni para nosotros y mucho menos para nuestros y nietos y las generaciones por venir. Nosotros queremos lo que la Argentina nos puede y nos debe dar. Y hemos fracasado durante tanto tiempo por la ausencia de políticas de Estado, de apostar a la educación, de apostar a la posibilidad de trabajo. Hoy tenemos más argentinos y jóvenes que se quieren ir del país y entonces lo que nosotros queremos hacer es revertir esta situación y tenemos proyectos para hacerlo”.

Los referentes políticos locales que acompañaron a Barletta y Losada fueron los integrantes de la lista del fascendinismo esperancino que ya habían acompañado la semana pasada a Maximiliano Pullaro, también candidato a senador por Juntos.