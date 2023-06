Recomiendan aplicar la vacunación a niños y personas con factores de riesgo

La responsable del Vacunatorio del SamCo Esperanza, Mónica González, recomenzó sostener la vacunación del calendario nacional en los niños desde dos meses de vida, y también de aquellas personas mayores con factores de riesgo.

En diálogo con la CSC Radio, González remarcó que “un recién nacido desde que nace necesita su vacuna hasta un mayor de 65 años que es considerado como grupo de riesgo” y recordó que “a partir de los dos meses de vida comenzamos con las vacunas de calendario nacional así que los papás tienen que estar atentos para cumplimentar la colocación”.

Detalló que “en el calendario nacional son 21 vacunas a colocar para prevenir distintas enfermedades desde varicela, sarampión y hasta una neumonía” y resaltó que “las vacunas son importantes para cuidarse uno mismo y para cuidar al que está al lado”.

Asimismo, mencionó que “hay que tener en cuenta que viene la época de frío donde aumentan enfermedades de la parte respiratoria como la bronquiolitis, y ya se está viendo mucha internación de niños. Para eso, a los 2, 4 y 6 meses se coloca una vacuna apropiada para la parte respiratoria de los niños”.

Respecto de la vacunación antigripal indicó que “este año la vacuna llegó a tiempo y a medidos de marzo ya habíamos empezado a vacunar al personal de salud; hay vacunas en todos los centros de salud y el paciente de riesgo tiene que vacunarse todos los años porque las cepas van cambiando”. “También la vacuna de Covid-19 se está colocando pero en mayor medida en personas mayores, que es el grupo etario que siempre cumple con estas cuestiones”, agregó.

Finalmente, destacó que «todas las vacunas están en existencia, no hay faltante de ninguna de ellas, así que no hay ninguna excusa para no vacunarse».

El horario del vacunatorio en el SamCo es de lunes a viernes de 7 a 15.30, y en los centros de salud de barrio Los Troncos, Unidos y La Orilla de 7 a 17 horas.