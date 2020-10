Recomendaciones del Gobierno de la Ciudad por alerta por vientos intensos

El Gobierno esperancino aconseja tomar las siguientes precauciones, debido a que el Servicio Meteorológico Nacional alerta sobre el registro de vientos de gran intensidad.

El alerta:

Con el avance de un frente frío sobre la región, se prevé un aumento gradual en la intensidad de los vientos del sector sur, alcanzando velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas, afectando progresivamente la zona de sur a norte. La intensidad de los vientos tenderá a disminuir, de sur a norte, entre la noche de hoy y la madrugada de mañana jueves 29. Las zonas afectadas son: Este de Catamarca, Centro y norte de Córdoba, Oeste de Entre Ríos, Este de La Rioja, Centro y este de Salta, Santa Fe, Santiago del Estero

Ante la probabilidad de vientos fuertes

1) Asegurar puertas, ventanas o toldos.

2) No colocar macetas ni cualquier otro elemento y retirar los colocados en ventanas o balcones ya que por acción del viento pueden ser arrastrados provocando en su caída consecuencias lamentables.

3) En lo posible no circular en la vía pública, y de ser estrictamente necesario hacerlo manteniéndose atento ante la probabilidad de desplazamiento de marquesinas y/o carteles.

4) Afirmar materiales ubicados en techos o superficies altas que puedan volarse en caso de fuertes ráfagas.

5) No tocar columnas del alumbrado, cajas de luz, o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública.