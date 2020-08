Reclamo de investigadores del Conicet: «Nuestros salarios están muy cerca de la línea de pobreza»

«A principios de año hubo una reunión con el ministro (de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza), pero no hubo respuestas. Después tuvimos otras reuniones con autoridades y pedimos reunión a Jefatura de Gabinete, porque en Ciencia nos dicen que están de acuerdo con el reclamo pero que no tienen la capacidad de otorgar un aumento por falta de fondos», indicó.

You may also like