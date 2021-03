Reclaman por falta de horas cátedra para tercer año de la EET  

Un grupo de padres de alumnos de tercer año de la Tecnicatura de Química de la Escuela de Educación Técnica (EETP) N°455 “Gral. D. José de San Martín” expresó su preocupación ante las autoridades dado que una de las divisiones “no empezará las clases del ciclo lectivo 2021, aparte del paro dispuesto por los gremios”, por una problemática referida al dictado de clases.

Al respecto, Néstor Bevilacqua explicó a EDXD que “el problema es que hay tres divisiones -la A, la B y la C- una de las cuales no cuenta con horas cátedra de cinco materias. De esta manera, los chicos no van a poder contar el cursado de Lengua y Literatura, Idioma extranjero (inglés), Historia, Formación Ética y Ciudadana, y Educación Física”.

Ante ello, se presentó una nota al director de la entidad educativa, Lucas Paravano, para que por su intermedio sea elevada a las autoridades que correspondan “para que se resuelva el tema”.

“Esta situación coloca a nuestros hijos en desigualdad respecto al derecho a la educación, amparado por la Constitución Nacional, tratados internacionales y la ley de educación nacional”, reclaman los papás.