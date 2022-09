Rechazo al ajuste y la falta de pago en discapacidad

En Esperanza profesionales de la salud, prestadores de servicios médicos, padres y personas con discapacidad se manifestaron en Plaza San Martín.

«Los prestadores auto-convocados que somos profesionales independientes estamos tratando de visibilizar el no pago de servicios profesionales ya brindados desde marzo, donde distintas obras sociales a las cuales prestamos servicios para personas con discapacidad no pudieron pagar su arancel correspondiente en agosto”, contaron las profesionales que lideraron el reclamo y confirmaron que algunos todavía no pudieron cobrar trabajos realizados en junio pasado.

Al respecto, explicitaron que “el motivo que dan es que la Superintendencia de Servicios de Salud –que es el ente nacional que regula las obras sociales y las prestaciones de discapacidad- no pudo girar el dinero por no contar con los medios”.

#Ahora 📣 Profesionales, padres y representantes de instituciones que trabajan con personas con discapacidad rechazan el ajuste del gobierno y piden que les paguen servicios adeudados pic.twitter.com/olzS0lEIw9 — Esperanza DiaxDia (@EsperanzaDxD) August 31, 2022

Los padres y las personas con discapacidad acompañaron el reclamo y con palmas no sólo participaron de la explicación que los profesionales realizaron en la plaza baja, sino que también marcharon alrededor del paseo central de la ciudad.

“Los servicios que se prestan a personas con discapacidad van desde estimulación temprana, talleres protegidos, centros de día, a prestaciones individuales de profesionales independientes, y demás, es decir que esto nos involucra a todas las personas que prestamos este tipo de servicios: psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, transportistas”, explicaron.

Y advirtieron que es muy probable que estos servicios dejen de prestarse porque “la decisión termina siendo individual del profesional que tiene que pagar gastos fijos como consultorios, cajas, monotributo, y demás, y no reciben los pagos correspondientes a los servicios prestados”.