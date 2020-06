Rechazo a la prisión domiciliaria para Javier Noroña: “Es muy poco el tiempo que pasó”, afirmó Laura Munarriz

Por otra parte, planteó que en la audiencia judicial estarán el papá de Guillermo Munarriz y de parte de la familia de Viviana estará su hermano Augusto. De todos modos, sostuvo que según los abogados “aparentemente no habría motivos para otorgarle la prisión domiciliaria porque es un beneficio y no están dadas las condiciones para que se le otorgue”.

En el mismo sentido, remarcó que Noroña “no solamente mató a dos personas sino que destruyó a dos familias completas” y respecto de la posibilidad de un resarcimiento económico aseveró: “Mis papás nunca pensaron en la parte económica, de todas formas no creo que hubiera sido muy viable, tengo entendido que los hijos de Viviana (Eberhardt) no reciben nada de la familia”.

En tanto, también aclaró que “Noroña no fue juzgado por femicidio porque si no estaría toda su vida en prisión, tuvo esa suerte de que recién en 2010 después de una lucha del feminismo se instaló la figura de femicida”.