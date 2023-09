Ranalletta: “Trabajamos para que Sergio Massa sea el Presidente de los argentinos”

«Sabemos que Rodrigo viene detrás con el fascendinismo, que ya tuvo su oportunidad de gobernar la ciudad, algunos ya sabemos lo que ha hecho y lo que no ha hecho por la ciudad» dijo el concejal justicialista que renovó su banca en el concejo municipal de la ciudad.

El concejal del Frente Renovador, dentro del PJ, Sebastián Ranalletta, evaluó el panorama político de la ciudad tras las elecciones para la Intendencia y el Concejo Municipal, y brindó su posicionamiento a nivel nacional para las generales de octubre.

En diálogo con la CSC Radio, Ranalletta agradeció el acompañamiento de los esperancinos y de su grupo de trabajo: “Ha llevado mucho trabajo llegar adonde estamos hoy en día, tengo un grupo que me acompaña desde el principio y es muy importante porque uno solo no podría con todo, venimos trabajando en el Concejo durante casi dos años donde hemos presentado más de 80 proyectos, se han aprobado unos 30, y seguimos adelante siempre tratando de hacer lo mejor por la ciudad que es lo que importa”.

A la hora de hacer un análisis desde lo político propiamente dicho, consideró que “en este oportunidad la gente no se ha volcado a las grandes estructuras sino a personas que son un poco más nuevas, o personas como yo que no poseemos grandes estructuras pero tratamos de llevar siempre nuestra propuesta a los barrios y los hogares de los vecinos de la ciudad”.

Consultado por el amplio margen de votos que logró frente al candidato justicialista del oficialismo gobernante, evaluó: “La diferencia es por el trabajo que realizamos en todo el año, la gente resaltó que me vio presente acompañando a todos los esperancinos desde que estamos en el Concejo y me parece que eso es lo que está buscando, más acompañamiento y no solo centrarse en las funciones propias del concejal que son controlar, legislar y gestionar, sino acompañar a los deportistas amateur, a las instituciones, a los jóvenes. Que es lo que tratamos de hacer desde el primer día”.

En cuanto al desafío futuro, afirmó que “a partir de diciembre pasamos a ser oposición, quedamos en la nueva composición del Concejo solo dos concejales justicialistas, y si el intendente Rodrigo Müller hace las cosas bien nosotros vamos a acompañar y a trabajar juntos a la par, y si vemos que las cosas no son buenas, no las vamos a acompañar”.

En ese marco, estimó que entre los primeros temas a tratar será el incremento de las tasas: “El lunes se va a pedir un adelanto de partidas en el Concejo para llegar hasta fin de año y se empieza a avizorar lo que será el Presupuesto del Ejecutivo para el año que viene, pero recién empezamos a verlo y no tengo mayores precisiones para hablar del tema. De todos modos, vamos a tratar que el aumento que tengan los impuestos sean lo mejor también para el bolsillo de los esperancinos”.

Por otra parte, sobre su relación con Rodrigo Müller afirmó: “Nos llevamos bien. Lo conozco por estos dos años de trabajo en el Concejo, pero veremos qué pasa a partir del 10 de diciembre. Sabemos que Rodrigo viene detrás con el fascendinismo, que ya tuvo su oportunidad de gobernar la ciudad, algunos ya sabemos lo que ha hecho y lo que no ha hecho por la ciudad, también sabemos que cuando dejaron la ciudad quedó un corralón con las máquinas totalmente destruidas, que en el tiempo de ellos la ciudad padecía las inundaciones. Veremos qué pasa a partir de diciembre, le vamos a desear lo mejor al nuevo intendente pero a partir del 10 de diciembre nosotros pasamos a ser oposición”.

Sobre su posicionamiento nacional, Ranalletta recordó que “en esta oportunidad participamos dentro del Frente Primero Santa Fe que a nivel nacional está con el Frente Renovador, y si bien a nivel local no participamos dentro de la interna del justicialismo lo hicimos en la interna de los referentes a nivel provincial donde trabajamos con Diego Giuliano y Martín Gainza. Pero a partir de ahora estamos todos juntos y vamos a trabajar por Sergio Massa Presidente, como corresponde”.

“Estuvimos la semana pasada en Pilar donde hubo anuncios importantes en el tema lechería y vamos a seguir acompañando y buscando que Sergio sea el nuevo Presidente de todos los argentinos”, sentenció.

En cuanto a la figura de Javier Milei ratificó: “Estoy totalmente en contra de las medidas que propone, primero por mis convicciones y también porque algunas cosas son irracionales, como el tema de la educación arancelada”. De todos modos, analizó que “el resultado de la primera elección, en las PASO fue un voto bronca, y hasta el mismo candidato después de eso ha bajado un cambio en varias de las medidas que proponía. En estos 40 años de democracia se han conquistado muchos derechos y creo que hay que salir a luchar para no perderlos”.

“Hay que hacer un poco de autocrítica también, sabemos que la situación económica no está bien pero entre todos tenemos que trabajar para sacar adelante el país. Resulta difícil (votar a Massa en la situación de inflación actual) pero hay que tener en cuenta que Sergio agarró el Ministerio de Economía en un momento bastante complicado del país, él tiene una hoja de ruta, viene trabajando muchísimo; por ahí sabemos que no es suficiente en esta época pero hay que redoblar esfuerzos y trabajar todos juntos para sacar esto adelante”, concluyó.