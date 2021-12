Rafaelino reconocido por devolver cheques: “Los valores no son negociables”

Luis Spahn, el vecino de Rafaela que hace casi dos años tuvo un gesto notable al devolver más de 2 millones de pesos a la empresa esperancina Biassoni, volvió a ser noticia por un reconocimiento a su honorable gesto. En diálogo con la CSC Radio, contó esta nueva experiencia.

Recordó que el día que encontró “ese manojo de cheques en la rotonda de la ruta 70 que va a Franck, me comuniqué con un compañero para que me ayudara a encontrar a los dueños y él se dio cuenta que eran de la empresa que está frente a la rotonda; estaban endosados por la misma persona y entonces fue fácil encontrarlos”.

“Los contamos para saber cuánto era, se trataba de cheques por $2.156.000 y llamamos para avisar que los teníamos y que iba a pasar a devolver. Los cheques se le habían caído a un comisionista al salir de las oficinas de la empresa”, relató.

Sobre el momento de la devolución rememoró que “en la empresa me atendieron bien, la chica que me recibió estaba muy conmovida con lo que había pasado y me preguntó si necesitaba o quería alguna herramienta como recompensa y le dije que no. Entonces una de las chicas vino con una pala y me la regaló”.

En este marco, reflexionó: “A las cosas que no son de uno hay que devolverlas, seguro alguien las necesita, alguien las perdió; yo también perdí cosas que me devolvieron cuando estaba realmente mal y entonces uno tiene que tener una enseñanza de estas cosas”.

Recientemente, Luis fue convocado por la empresa Mercado Libre para realizar un spot publicitario. La campaña, promovida por Mercado Pago se denomina “Esta Navidad lo que hacés, cuenta”. Cuando llamaron a Luis, le contaron que era una de las tantas personas del país que había hallado y devuelto algún elemento de valor.

“Me dijeron que cuente la historia de los cheques que había devuelto”, sin imaginar la sorpresa que la compañía tenía preparada. “Me atendieron de diez, es un grupo de trabajo extraordinario. Se grabó en Pilar, Buenos Aires. Me cuidaron, sobre todo, porque la verdad que fui con un poco de miedo. Y después me llegó la sorpresa que emocionó a todos”, relató.

La sorpresa fue que la empresa le depositó los dos millones de pesos en su cuenta de Mercado Pago, como reconocimiento a su gesto. Incrédulo con el mensaje que leía en su celular, preguntó si era verdad, lo cual le generó una profunda emoción, que lo quebró al punto de las lágrimas.

En la CSC Radio, dijo que tras la campaña publicitaria “cambiaron cosas, mucha gente me llama para reconocerme pero en realidad todos me conocen y saben cómo soy; yo soy subcontratista y trabajo para Telecom y a veces tengo mucho trabajo pero otras veces no tengo nada y estoy complicado pero me las rebusco”.

“Los valores no son negociables, tengo un laburo donde trabajo hace 22 años y me valoran por eso; es parte de uno, uno se acostumbra a hacer las cosas bien y si las quiere hacer mal, no puede”, aseveró.