Rafaela: aíslan a 60 personas y cierran cinco fábricas por la conducta de un empresario

“Además tuvo contacto con dos conglomerados de relaciones estrechas. Uno con la familia, sus seres queridos y otro en las empresas en las que trabaja la persona”, dijo el intendente y pidió que “más que nunca se use el barbijo, se mantenga distancia, se respeten los decretos. No queremos retroceder de fase. Hoy tenemos alerta naranja”.

Sobre esto, Castellano agregó esta vez es diferente porque “sucede con un nivel de irresponsabilidad supina absoluta de la persona que lamentablemente porta el virus. Se violaron absolutamente todas las normas porque se desobedeció el consejo del equipo médico para hacer cuarentena, viajó a una zona de circulación comunitaria para hacer una actividad no permitida y no sabemos con qué permiso. Volvió y no cumplió la cuarentena”.