Rafael Collomb al Mundial Senior de Tenis en Portugal

Rafael Collomb fue protagonista en el Torneo Nacional Senior Grado 1 el fin de semana y ya emprendió viaje a Lisboa, Portugal, donde representará a la Argentina en el Campeonato Mundial Senior.

El esperancino en la división de mas de 50 años jugó hasta el domingo uno de los principales certámenes del circuito nacional de veteranos, en el Tenis Club Argentino, en Buenos Aires.

“Rafa” Collomb comenzó ganándole a Ogayart, 6-1 y 6-0, para luego eliminar en 4tos. de Finales a De Lasari, 6-0 y 6-01. En Semfinales superó con autoridad a Friguerio, venciendo por 6-3 y 6-2.

Animó una gran Final con Alejandro Balan, que debió extender a un tercer set. Tras empezar ganando el set inicial, cedió por 3-6, 6-2 y 6-1.

Independientemente del resultado de esta definición en el T.C.Argentino, Rafael Collomb demostró estar en un muy buen nivel, que viene ratificando en cada una de sus participaciones. Todo esto le valió la posibilidad de escalar en el ranking nacional de senior, mas allá de haber arrancado tarde este año en el Circuito de los veteranos.

AL MUNDIAL DE PORTUGAL

Este lunes, integrando la delegación argentina de veteranos, el esprancino Rafael Collomb emprendió viaje rumbo a Lisboa, la capital de Portugal, que será sede del Campeonato Mundial Senior.

La competencia es individual, no por equipos, participando el esperancino en la categoría de más de 50 años. El certamen en sí tiene previsto dar comienzo este próximo fin de semana, previéndose quizás su primer juego para sábado o domingo.

El cuadro principal tendrá 128 tenistas, como si fuese un Torneo de Gran Slam. Habrá referentes de diferentes países del Mundo, estando todos los continentes representados.

“GRAN ORGULLO”.

Para Rafael Collomb esta posibilidad de jugar el Mundial “es un gran orgullo para mi. Siempre he seguido el tenis, jugando distintos torneos. Este año me había propuesto hacer el Circuito Nacional Senior, animado por buenos actuaciones que supe tener. A pesar de arrancar al temporada un poco mas tarde, al conseguir buenos resultados a lo largo de cada presentación que fui realizando, escalé en el ranking nacional. Es por ello que hoy puedo sentirme mas que satisfecho de llegar a obtener la clasificación para el Mundial, logrando un pasaporte que quizás a principio de año ni me imaginaba”.

“Vengo realizando una muy buena preparación física, siempre con René García en su Centro de Acondicionamiento físico. Sigo jugando permanentemente. Y ahora llegó la hora de disfrutar este momento. Veremos con que Torneo nos encontraremos en Lisboa. Seguramente difícil, pero estamos muy bien para afontarlo, representando a la Argentina, con todo lo que significa lucir los colores celeste y blanco en una competencia internacional”, afirmó finalmente.

Foto Fair Play Tennis