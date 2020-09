“Quizá este mes los casos se dupliquen porque estamos testeando mejor”

Al cabo, quien también trabaja como médico de guardia contempló que la conducta conducta ciudadana fue rescatable a medias: “el Día de la Primavera la población respondió, pero el sábado pasado la conducta no fue la mejor. Igualmente, el virus se va a quedar mucho tiempo y no podemos estar siempre en fase 1; por eso vamos a tener que aprende a convivir, a tener nuevas costumbres. No se podrá tener las mismas rutinas que hace 9 meses”.

Con respecto al escenario que podrá observarse a corto plazo, el funcionario pidió aclarar “que en este mes quizás hasta se dupliquen los casos, pero no porque habrá más casos que hoy, sino porque testearemos mucho más, lo cual nos permitirá hacer una mayor observación de la enfermedad. Vamos a tener el 10 por ciento de casos de la provincia de Buenos Aires y ojalá que no se llegue a 3000 diarios en Santa Fe”.