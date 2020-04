Quiénes serán atendidos este fin de semana en los bancos

– jubilados y pensionados que no pudieron cobrar sus haberes durante marzo a causa de la cuarentena o por no tener la tarjeta de débito, se les haya bloqueado o no sepan utilizarla

Este viernes, las sucursales bancarias reabrieron solo para atender a quienes no pudieron cobrar por cajero automático. Es decir, para el pago de jubilaciones y pensiones de marzo cuyos beneficiarios hayan tenido problemas para obtener el dinero, ya sea por carecer de tarjeta de débito, se les haya bloqueado o no sepan cómo utilizarla.