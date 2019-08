“QUEEN Banda Coral” se presenta en Esperanza

Será un espectáculo del Coro Polifónico La Merced que se realizará el sábado 31 de agosto desde las 21:30 en el Salón Parroquial con la organización de Fundación Ramseyer Dayer y Cáritas Esperanza.

Toda la comunidad podrá disfrutar de un espectáculo único en nuestra ciudad y de excelente calidad artística: el Coro Polifónico La Merced junto a la banda “Nada más y nada menos” y el excelente solista Andrés Novero presentarán “QUEEN BANDA CORAL” bajo la dirección artística de Rodrigo Naffa y producción general de Pablo Goris.

El mismo se llevará a cabo el sábado 31 de agosto a las 21: 30 horas en el Salón J. M. Estrada (Aarón Castellanos 1469) de la ciudad de Esperanza.

Valor entrada anticipada $ 250 (HASTA EL 23 DE AGOSTO)

En puerta $ 350.

Pueden adquirirlas en nuestra institución: 25 de mayo 1735, de martes a viernes de 9 a 12 y 16 a 20 horas. Sábados y domingos de 17 a 20 horas. Lunes y feriados cerrado.

Tal como identifica la impronta del Coro de la Merced lo recaudado en este evento será destinado para colaborar con Cáritas Esperanza y la Fundación Ramseyer Dayer.

Queen Banda Coral

Lo mejor de Queen en un épico concierto con más de 70 músicos en escena.

Andrés Novero cantará los solos de Freddie Mercury acompañado de la Banda Nada más y nada menos, dirigidos por Rodrigo Naffa y con la producción general de Pablo Goris. El show se realizó 4 veces en el Centro Cultural Provincial de Santa Fe con entradas agotadas en cada ocasión.

El repertorio está compuesto por 13 hits clásicos de la banda Queen: Bohemian Rhapsody, Somebody to love, I want it all, Save me, The show must go on, Princes of the universe, Love of my life, Don’t stop me now, Who wants to live forever, We will rock you, I want to break free, Radio Gaga y We are the champions. Más los bises sorpresa y participaciones especiales del público que el director tiene preparadas. Rodrigo Naffa escribió los arreglos corales que el Coro entonará enriqueciendo las versiones originales con una colorida sonoridad que le dará un nuevo vuelo al show. La Banda tocará fielmente las partes instrumentales de Brian May, Roger Taylor y John Deacon a puro rock y virtuosismo.

El tenor Andés Novero, oriundo de Rosario, trabaja en el Coro Polifónico Provincial de Santa Fe y es la voz ideal para representar a Freddie, con una base lírica notable y solvencia en los numerosos agudos que las obras contienen. Habitualmente cumple roles de solista en óperas de Buenos Aires y Rosario.

El Coro Polifónico La Merced está conformado por 65 integrantes, fue fundado en 2011 y cada año realiza dos programas de relevancia masiva por año. Tal es así que se han destacado en 2013 El Príncipe de Egipto, en 2014 El Rey León, en 2015 Disney en Concierto, en 2016 Un Concierto de Película, en 2017 Carmina Burana y en 2018 Ariel Ramírez en Concierto. El año pasado el organismo se dedicó a la música argentina y barroco latinoamericano, culminando un profundo estudio del barroco y el folklore argentino que culminó con la presentación de la Misa Criolla en el Festival de Guadalupe. Este año volvió al repertorio internacional en inglés con estos atractivos arreglos a cuatro y cinco voces.

Rodrigo Naffa, licenciado en dirección orquestal y coral, ideó este programa desde fines del año pasado. “Apenas salió la película visualicé este año como el momento óptimo de explotar este repertorio. Desde Enero empezamos a trabajar en equipo con las partituras y audios de estudio para brindarle a la gente un momento inolvidable. La mitad de las canciones son bastante complejas y muy exigentes por lo que el desafío es hacer este concierto representando a Queen en su máximo esplendor, con una excelente calidad artística y luego llevarlo por todo el país”.