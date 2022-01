Quedó en libertad el hombre imputado por el homicidio en San Jerónimo Norte

El juez García Troiano dispuso medidas alternativas a la prisión preventiva para «Chila», implicado en el crimen ocurrido el sábado en la plaza de la localidad. Sostienen que actuó en legítima defensa.

(Aire de Santa Fe) – El juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), José Luis García Troiano ordenó que uno de los imputados por el homicidio de Lautaro Juncos, ocurrido el pasado sábado 22 de enero en la ciudad de San Jerónimo Norte, permanezca en libertad mientras la investigación sigue en curso.

La medida judicial se dio después de una audiencia que tuvo lugar en los tribunales de la ciudad de Santa Fe y además no hizo lugar al planteo de la fiscal del caso del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Clelia Trossero, que había solicitado la medida cautelar de cumplimiento efectivo para “Chila”- que ya contaba con antecedentes-, acusado de “homicidio calificado en carácter de autor”.

La resolución del juez de primera instancia ordenó que Ramón José María A., de 37 años, transite el proceso judicial bajo una serie de medidas alternativas a la prisión preventiva. En tanto, tendrá prohibido ingresar a la localidad de San Jerónimo Norte, fijar domicilio en la ciudad de Santa Fe, se fijó una fianza personal de $60.000 y prohibición de contacto de cualquier tipo con los testigos y con el hermano de la víctima.

Por otra parte, antes de comenzar la audiencia el implicado prestó declaración donde relató como fue el hecho y dijo que “me vinieron a pedir plata para la cerveza y no les quise dar, después de eso me increparon, me pegaron y vinieron hasta mi casa donde me patearon la puerta y la agujerearon toda”. Y agregó “estaba con mi hija, que se levantó preguntando que estaba pasando, llamé a la policía, agarré lo primero que tenía -una cuchilla- y fui a esperar a la policía a la calle”.

Luego hizo mención de que los efectivos policiales no llegaban y se estaban acercando la víctima -Lautaro Junco- su hermano, que estaban viniendo con palos, se encontraron y comenzaron a golpearse, hasta que sucedió el hecho donde Junco muere a raíz del puntazo. En la audiencia, que duró alrededor de dos horas, ambas partes expusieron sus posturas y se colocó como principal eje de la discusión, si el imputado había actuado en carácter de legítima defensa o no. Se pusieron a disposición al menos 5 videos del momento del hecho, brindados por la Municipalidad y el Banco Macro que está en la esquina de Belgrano y Sarmiento.

Según lo que se ventiló en la audiencia, la fiscal Trossero enfatizo que “el acusado luego de llamar a la policía fue a buscar la cuchilla y se quedó esperando en la esquina hasta que lleguen los protagonistas” cuestionándole a “Chila” que en vez de esperar dentro de su casa, decidió bajar y esperarlos con el arma blanca.

Por parte de la defensa, a cargo del abogado Ignacio Alfonso Garrone, que rechazó el pedido de la fiscalía, enfatizó que su defendido actuó en legítima defensa, a raíz de lo que muestran los vídeos, de los testimonios recabados de personas que estuvieron en el lugar del hecho y de lo que relató el imputado.

Asimismo, Alfonso Garrone enfatizó en que “Chila” estaba al cuidado de su hija menor de edad, y fue él quien llamó a la policía y “que luego de que haya ocurrido el hecho le dijo a sus vecinos que pongan las cámaras a disposición de la justicia porque él había actuado en legítima defensa, porque lo vinieron a increpar y reconoció que se mandó la macana”.

Publicado por Aire de Santa Fe –