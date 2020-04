¿Qué actividades quiere liberar Perotti?

(UNO Santa Fe) – El gobernador Omar Perotti adelantó en sus redes sociales cuáles son los sectores de la economía que pedirá exceptuar del aislamiento social, preventivo y obligatorio. A través de Twitter, el mandatario santafesino advirtió: «Aún no hemos ganado nada, la situación más dura todavía no llegó».

