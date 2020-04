¿Qué actividades podrían flexibilizarse en nuestra región?

El gobernador por su parte no adelantó si habría sectores que podrían ser incluidos en el trabajo en Santa Fe y que hoy no están habilitados en las grandes ciudades, aunque la cantidad de reuniones mantenida con el sector de la construcción, tendrían su respuesta favorable en las próximas horas, al menos, en las ciudades donde no se registran casos.

«Si alguno de estos indicadores no se cumple, el departamento o partido no podrá avanzar con la excepciones», aclaró el primer mandatario.