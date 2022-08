Pusineri ratificó el descuento de los días de paro: “Se agotaron instancias”

El gobierno provincial ratificó este lunes la decisión de descontar los días no trabajados a los sectores que lanzaron paros antes de reanudar la discusión paritaria, sobre el final de esta semana, donde no se planteará de entrada una oferta salarial.

El ministro de Trabajo de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri, confirmó que esa determinación, anunciada días atrás, “se mantiene” y explicó que “se tomó luego de haber agotado las instancias previas y al no haber respuestas positivas” de los trabajadores.

“Para llegar a esa medida, previamente se agotaron instancias de solicitudes, apelaciones, fijando fechas concretas. Por eso se dispuso descontar el día no trabajado. Está en la facultad del empleador no liquidar un día en el que no se presta servicio”, sostuvo el funcionario en declaraciones realizadas a Radio 2.

Y agregó: “Al lado del legítimo reclamo hay que tener en cuenta que hay chicos que no van a la escuela, gente que pierde turnos médicos o de trámites a realizar ante el Estado”.

“Nosotros cumplimos el compromiso de convocar en septiembre para la revisión de la política salarial. Y cuando convocamos, instamos a los gremios a que revieran las medidas de fuerza. No sólo no se revieron sino que se incrementaron”, argumentó.

Por ese motivo, Pusineri avizora “un escenario difícil para la negociación” pero dijo que es “un contexto complicado” no sólo para las partes involucradas en la paritaria sino “para la ciudadanía en general” que se ve afectada con la suspensión de actividades en diferentes áreas.

Los gremios docentes Amsafé (escuelas públicas) y Sadop (privadas) confirmaron una nueva huelga de tres días para esta semana (martes, miércoles y jueves, con lo que acumularán nueve días de paro en agosto) al igual que lo anunció UDA, seccional Santa Fe

En tanto que los estatales nucleados en ATE y UPCN también optaron finalmente por renovar su plan de lucha con huelgas martes y miércoles. Al día siguiente, 1º de septiembre, deberán sentarse a negociar con la administración provincial que los convocó a paritarias, tal cual se habían comprometido en su momento, pese a que los trabajadores buscaban anticipar esa reunión.

Los docentes acudirán el viernes 2 y los médicos y trabajadores de la salud provincial, el lunes 5.

Sin oferta en el primer encuentro

En otro tramo del contacto con Radio 2, Pusineri adelantó que “en la primera reunión –con cada sector– no va a haber una oferta salarial” ya que se trata de “una instancia para dar inicio a la negociación para intercambiar posturas”.

“No tenemos todavía un intercambio formal para hablar de porcentajes, vamos a estar atentos también a lo que se vaya negociando en otras provincias y a nivel nacional”, avisó, pendientes también desde el gobierno “de que las variables macroeconómicas comiencen a estabilizarse”.