Pullaro sobre la paritaria docente: “Hay planteos que nos hacen que no los hicieron en una etapa previa”

En Esperanza, el gobernador Maximiliano Pullaro habló este lunes de la situación de la educación y de la discusión de la paritaria donde los gremios exigen fuertes aumentos salariales que, según advirtió el mandatario, la provincia no está en condiciones de abonar.

Este lunes el gobernador Maximiliano Pullaro visitó la Escuela Normal Nº30 de Esperanza y anunció la disponibilidad de un subsidio especial para la puesta en valor del histórico edificio que demanda trabajos en el piso flotante de algunas salas, entre otros.

En ese marco, ante la prensa local, Pullaro reiteró “el fuerte compromiso de defender la educación y de invertir en educación” de su gobierno y sostuvo que es necesario “tener una alianza muy sólida con los docentes, porque hay mucha gente que vale la pena en el sistema educativo y que lamentablemente es cuestionada también por algunos que no quieren tanto al sistema educativo”. “Nosotros tenemos que trabajar con los docentes que les despierta desde el alma mejorar la educación y así lo vamos a hacer y realmente lo vamos a logra”, definió.

Consultado por EDXD sobre la discusión paritaria y los reclamos gremiales, aseveró: “Vamos a hablar con el personal docente fundamentalmente y vamos a comunicar; sentimos que tal vez son planteos que hoy nos están haciendo a nosotros y que no los hicieron en una etapa previa, y pedirnos lo que nos están pidiendo, ellos saben muy bien que el gobierno no lo puede resolver porque los recursos del gobierno provincial con la inflación que hubo crecieron el 122% y la masa salarial creció el 156%, el 34% más, y los recursos son finitos, uno no puede pagar lo que quiera”.

“Si fuese por mí, obviamente que entiendo que el sueldo de los empleados públicos debería mejorar pero tampoco puedo solamente pagar un salario –que no sé si lo voy a poder hacer- y dejar a la población desprotegida en materia de seguridad porque no vamos a tener móviles o nafta, o en materia de infraestructura. El Estado tiene que priorizar los gastos y tiene que mostrar que los gastos van al lugar que corresponden”, sentenció el mandatario santafesino.

Y agregó: “No le quepa la menor duda que vamos a hacer la paritaria más importante o que mejor podamos hacer, en función de los recursos que tenemos. Vamos a entablar un diálogo informal pero permanente con los docentes y con todo el pueblo de la provincia de Santa Fe y con todos los empleados públicos, para ver qué es lo que podemos hacer y lo que proponemos es recomponer los salarios en función de la recomposición de recursos que va teniendo la provincia, que en este momento lamentablemente son por debajo de los niveles de inflación; pero si la Argentina se estabiliza y la inflación empieza a caer como esperamos, siempre la economía cíclica hace que los recursos pasen a la inflación y ahí los salarios van a pasar a la inflación también. Es la única fórmula que podemos proponer nosotros en este momento porque es lo único que sabemos que vamos a poder cumplir. Lo peor que puede pasar es que tengamos tal vez una medida de fuerza inicial porque no están de acuerdo con el ofrecimiento que podemos hacer, pero si llevamos adelante un acuerdo que después no podemos pagar vamos a tener otra medida de fuerza, con lo cual vamos a explicar con mucha claridad a toda la sociedad, en particular a los empleados públicos, qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos y creo que nos van a comprender”.