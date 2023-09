Pullaro pidió “prudencia” a Perotti en el manejo de recursos: continuará Billetera Santa Fe y finalizarán obras empezadas

En el día posterior a su victoria contundente para ser el nuevo gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro llegó hasta la ciudad capital para brindar una conferencia de prensa en un hotel céntrico.

“Lo que sucedió ayer fue algo que comenzó hace mucho tiempo atrás y no lo vivo como algo personal sino como algo colectivo de decisiones políticas correctas”, sostuvo Pullaro. Tras sus palabras de agradecimiento a los santafesinos y a cada uno de los candidatos que formaron parte de la fuerza Unidos para Cambiar Santa Fe, fue el momento de las preguntas por parte de los medios de comunicación para el gobernador electo.

En relación a las obras públicas que están en ejecución a lo largo y ancho de la provincia, el gobernador electo indicó: “Tomamos un compromiso de campaña para terminar todas las obras que había comenzado la gestión del gobernador Omar Perotti por lo que significa la continuidad institucional. Obviamente algunas obras las hubiésemos priorizados y otras no, porque tenemos miradas distintas por eso fueron dos proyectos políticos diferentes”.

Programas con continuidad

Otra de las preguntas hacia Pullaro fue qué hará con los programas de gobierno impulsados por la gestión actual, como Billetera Santa Fe y Boleto Educativo Gratuito (BEG). “Les quiero llevar tranquilidad a todos los santafesinos y ambos programas van a continuar”, anunció.

Respecto a Billetera Santa Fe comentó: “Le vamos a dar nuestra impronta. Tiene que ser un programa escalonado porque hemos detectado que personas de alto poder adquisitivo acceden al subsidio de $8.000 y para una persona que gana $2.000.000 no le representa nada. Pero para una persona que gana la jubilación mínima le salva la vida. Entendemos que debe ser un programa para la clase media-baja y la clase media de la provincia de Santa Fe”.

En cuanto al programa de subsidio para el transporte de los estudiantes, Pullaro sostuvo: “Vamos a continuar con el Boleto Educativo Gratuito para los estudiantes de la provincia y docentes. Y hay un universo pequeño de extranjeros que no están accediendo y vamos a extenderlos a ellos”.

No obstante, aclaró que en su gestión “vamos a sentarnos con las empresas de transporte y les vamos a pagar lo que hoy es el quebranto porque cortan muchos más boletos de los que les paga el gobierno y eso no está bien, no le podes hacer pagar una política pública al sector privado”.

Otra política que reconoció Pullaro fue “Caminos de la Ruralidad” para acceder a tambos y escuelas rurales: “Vamos a intentar darle una vuelta más al mantenimiento de los consorcios camineros, pero son tres políticas que vamos a continuar (sumado a Billetera y al Boleto Gratuito). Lo que entendemos que está bien tiene que seguir estando”.

Transición

Al ser consultado sobre cómo diagramará la transición en los tres meses que restan para que asuma a su cargo, Pullaro respondió: “El gobernador (Perotti) llamó y se puso a disposición, quedamos en que esta semana nos íbamos a comunicar para ir a entablar un diálogo con nuestro próximo equipo de gobierno”.

En esta línea, aclaró que Perotti “hasta el 10 de diciembre va a ser quién tome las decisiones, nosotros no queremos cogobernar este tiempo. Queremos una clara radiografía de la provincia para que desde el día cero empecemos a llevar adelante nuestros programas”.

Las áreas en las que mayor foco pondrá el equipo de Pullaro serán Economía y Seguridad: “Nos preocupan de sobremanera algunas cuestiones que vamos a empezar a revisar. Queremos pedir máxima prudencia, en estos tres meses que quedan, a la administración de los recursos de la provincia de Santa Fe, ya que no son de Omar Perotti, ni de Maximiliano Pullaro, sino que son de todos los santafesinos”.

¿Gabinete?

Pullaro fue consultado sobre los posibles nombres que lo acompañarán en su gestión a partir del 11 de diciembre. Sin embargo fue cauto y no adelantó a nadie: “Tenemos muchas personas que pueden estar dentro del Gabinete, pero por el respeto que siento por los 15 partidos políticos que conformamos este frente no los puedo adelantar”.