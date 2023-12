Pullaro confirmó que a partir de enero se termina el reintegro de Billetera Santa Fe

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, confirmó que a partir de enero finalizan los reintegros en Billetera Santa Fe. Provincia busca conseguir la base de datos de los beneficiarios para luego poder realizar la segmentación de los usuarios a partir de los ingresos.

Según explicó el mandatario, desde la transición que vienen intentando rastrear la información respecto a los más de 1.700.000 beneficiarios que subsidia el estado santafesino.

“Lo que hicimos nosotros fue pedir la lista de beneficiarios del subsidio que daba la provincia. No nos lo entregó la gestión anterior. Cuando entramos al Ministerio de Economía quisimos verlo y nos sorprendió. No sabemos a quien la Provincia le dio subsidios por 70 mil millones de pesos en el último año. No hay registros que digan a quienes se les dio. Y gastaron muchísimos recursos en estos”, explicó Pullaro en declaraciones radiales.