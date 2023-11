Pullaro admitió “preocupación” por la situación financiera de la provincia

El gobernador electo de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, admitió que “preocupa” la situación financiera con la que recibirán la provincia el próximo 11 de diciembre.

“Nos preocupa mucho; hace un año atrás, la provincia tenía más de una masa salarial en el banco, pero lamentablemente en este momento, vamos a encontrar una provincia con déficit”, planteó. Y adelantó que para dar precisiones sobre el estado de las cuentas, el futuro ministro de Economía, Pablo Olivares, ofrecerá una conferencia de prensa en los próximos días.

Aun así, evitó cargar las tintas contra la actual gestión o responsabilizar por el rojo financiero al gobierno de Omar Perotti. «”Yo no quiero mirar para atrás; ya fuimos muy críticos de la gestión y dijimos todo en la campaña”, recordó.

Pullaro aludió al “momento muy difícil que atraviesa el país y la provincia, con una crisis financiera muy importante y déficit fiscal”. Por ello, consideró importante que su futuro ministro de Economía explique “con mucha claridad cómo van cayendo los recursos, no por una buena o mala administración, sino por lo que es la economía en el orden nacional con caída de los fondos coparticipables y el aumento de la masa salarial”.

– ¿Están garantizados los sueldos en ese contexto, atento a que se activará en noviembre la cláusula gatillo?, consultó El Litoral

– Nosotros vamos a trabajar para cumplirle a los empleados públicos, para que no pierdan poder adquisitivo. Vamos a tener mucho diálogo y a explicar las cosas. Nadie se va a sorprender de nada; de cómo está la provincia, de cuáles van a ser las inversiones que vamos a hacer y hacia dónde vamos a apuntar.

– ¿Comparte el método de negociación paritaria que se viene generando actualmente?

– Lo vamos a llevar adelante en función de los recursos que existan en la provincia. Cumplirle a los empleados públicos es fundamental; nadie puede perder en función del índice de inflación que estamos teniendo en este momento. Pero también la provincia tiene cosas importantes como el estado de la infraestructura vial, los hospitales, las comisarías. Y vamos a tener una fuerte impronta en materia de seguridad.

– ¿Le preocupa cuánto dinero vaya a encontrar en caja el 11 de diciembre, sobre todo para hacer frente a los gastos corrientes?, insistió El Litoral

– A mí no me preocupa nada; yo voy a hablar de cara a la sociedad. Nosotros vamos a contarle cómo están las cosas a los santafesinos, no para echarle la culpa a nadie ni para mirar atrás; simplemente, para que sepan el diagnóstico que nosotros tenemos y con el que arrancaremos a gobernar. Lo que sí digo es que una provincia de tener más de una masa salarial en el banco hace un año atrás, los cálculos que tenemos en este momento a diciembre nos dan que va a ser una provincia que tiene déficit. Vamos a trabajar en función de eso y quiero ser claro; las administraciones que tuvimos no fueron malas. Pero está mal Argentina, entonces, Santa Fe no puede ser la excepción. No es una crítica al gobernador (Omar Perotti), pero es una realidad.