Puig: “Hay candidatos que son funcionarios hace 12 años y ahora proponen soluciones mágicas”

En diálogo con la CSC Radio, Puig sostuvo que “el trabajo que nos caracteriza es la cercanía con los vecinos, porque el concejal debe ser el nexo entre los vecinos y el Poder Ejecutivo”. “Planteamos que la mejor manera de solucionar los problemas es conocerlos de la boca de los vecinos, y acompañándolos para encontrar las soluciones. De nada sirven proyectos muy lindos en los papeles pero que en la realidad son inviables o no se pueden realizar”, afirmó.

En ese marco, dijo que “no existen soluciones mágicas” y cuestionó que “hay candidatos que parece que tienen solución mágica adentro del placard y la sacan a 15 días de las elecciones cuando en realidad son gobernantes desde hace 12 años en la provincia”. A modo de ejemplo, sostuvo que “ahora quieren dar soluciones para la seguridad cuando hace 12 años tienen la potestad para resolverlo” y apuntó directamente “al candidato del Frente Progresista Cívico y Social (Cristian Cammisi) cuya premisa es la seguridad”.

“Por un lado me pregunto si nos están tomando el pelo como ciudadanos pero por otra parte entiendo que la gente no es tonta y entiende muy bien cómo son las cosas. Escuchar a otros candidatos planteando soluciones mágicas a un problema que no se tiene que abordar ahora sino que viene de un proceso y desde hace 12 años la provincia es la encargada de cuidarnos y protegernos”, definió.

En tal sentido, apuntó que “hay gente de Esperanza que son funcionarios en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, y viven acá con lo cual no debería ser necesario que un vecinalista tenga que reunirse con el jefe de Policía. Cualquiera de los dos candidatos del Frente Progresista tiene el teléfono de esa persona, que debería gestionar la seguridad para la ciudad”.

“Parece chocante y vergonzoso que antes de las elecciones se inauguran tantas obras, se hacen tantas entregas, hay tantas fotos donde aparecen los candidatos, y no se entiende porqué”, criticó.

“El gobierno provincial tiene la obligación de cuidarnos y que vengan cuatro motos nuevas me parece perfecto, pero no me parece bien que el candidato de ese mismo partido proponga a la seguridad como tema principal de campaña y que tiene la solución, cuando hace poco tiempo el candidato a gobernador del Frente Progresista decía que la seguridad no era el mayor de los problemas”, acusó.