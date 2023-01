Proyectos esperancinos entre los seleccionados en el Plan Anual de Fomento Cultural

El Ministerio de Cultura asignará una inversión de 35 millones de pesos a las propuestas ganadoras en las distintas líneas de apoyo impulsadas.

El Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe anunció los ganadores de su Concurso Anual Fomento 2023. En total se seleccionaron 56 proyectos por una suma de $ 35.000.000. Estas asignaciones se suman a los apoyos brindados por el programa Ventanilla Continua, con lo que el Plan Fomento completará, durante 2022, una inversión total de $ 59.000.000.

En relación con el Concurso Anual, el criterio de distribución por polos arrojó como resultado a ganadores de 19 localidades de la provincia de Santa Fe: Alvear, Cañada Rosquín, Díaz, Esperanza, Franck, Funes, Ibarlucea, Pueblo Andino, Rafaela, Rosario, Rufino, San Lorenzo, Santa Clara de Saguier, Santa Fe, Santa Teresa, Sauce Viejo, Venado Tuerto, Vera y Villa Constitución.

A partir de la selección realizada por parte de los jurados especializados, a continuación se publican los nombres de los proyectos, según las áreas correspondientes:

PROYECTOS GANADORES

>> ARTES ESCÉNICAS (con un total de $ 4.500.000):

“Bufandas y Chocolates”; “Escenas del próximo capítulo”; “¡Adiós mundo cruel! La Cotolengo 2022” ; “OTA. Teatro para bebés 2”; “Universonoro”; “Los Chuchos”; “Sominium (Primera Parte)”; “El Último” y “Tenemos que estar despiertos”.

>> ARTES VISUALES (con un total de $ 2.000.000):

“Bicho”; “Plan de circulación nacional Delta 2023- Trayecto 1”; “La gran medida del silencio”; “Rascacielos” y “Una mancha negra en la lejanía”.

>> DISEÑO (con un total de $ 3.000.000):

“Los peces del Viento”; “Ampliación de stock”; “Pausa – colección cápsula”; “Cangapol”; “Construyendo identidad” y “Bebeteca sensorial”.

>> EDITORIAL (con un total de $ 2.500.000):

“Brumana Libre”; “Ojos de Monte”; “Diálogos en los Espejos”; “La historieta aliada a la Investigación histórica regional de los pueblos del Sur Santafesino” y “La Noche de la Cacería”.

>> MÚSICA (con un total de $ 2.100.000):

“Gira Santafesina Ambulantes 2023. Grabación del álbum Fábula Blanca, primer material fonográfico de Amorela”; “Río Rosa”; «Mariposa – Realización mini EP”; “El primer registro sonoro y audiovisual de Hola, terrícola!” y “Artistas Emergentes”.

>> VIDEOCLIP MÚSICA (con un total de $ 3.000.000):

“Indio en Chinatown”; “Calma” y “Mar Interno”.

>> PRODUCCIÓN DE CORTOMETRAJE (con un total de $ 5.000.000):

“Eco y Reverberancia”; “Hatker”; “Globo” y “Un jardín para pichón”.

> DESARROLLO DE LARGOMETRAJE (con un total de $ 5.700.000):

“Sueñan las Arañas”; “Viernes Santo”; “Raíces Divergentes”; “Los hermanos sean unidos”; “Destellos en la noche”; “El Hombre de las Plumas”; “Alteraciones Antrópicas”; “Tabú” y “Parece nublado, pero es humo”.

>> DESARROLLO DE SERIE (con un total de $ 4.200.000):

“El Salado”; “Susurradoras”; “Vera Ventura & el tesoro perdido”; “Km 422,5”; “Los Reyes de la ruta 33” y “Once Familias”.

>> VIDEOJUEGOS (con un total de $ 3.000.000):

“Memorias”; “Four Elite Warriors” y “Entia At the edge of the void”.

Para mayor información contactarse con [email protected] o al +54 9 3425 12-8847.