Provincial U15: Los equipos femeninos de Almagro y Alma Juniors en Rosario y Ceres

SEMIFINALES TRIANGULAR EN NÁUTICO DE ROSARIO Sábado 6 a las 13: Alba de Maciel vs. Almagro de Esperanza Sábado 6 a las 19.30 Náutico de Rosario vs. Alba de Maciel Domingo 7 a las 12 Náutico Rosario vs. Almagro de Esperanza TRIANGULAR EN CACU DE CERES Sábado 6 a las 11.30 Alma Juniors de Esperanza vs. Ben Hur de Rafaela Sábado 6 a las 19.30 CACU vs. Perderdor juego 1 Domingo 7 a las 11.30 CACU vs. Ganador juego 1 LOS PLANTELES NÁUTICO DE ROSARIO Guadalupe Castelnuovo, Emma De Giovanetti, Indira Ganado, Milena Casilla, Fiorenza Cardini, Delfina Santhia, Magali Wallace, Lucía Cagliero, Victoria Correa, Jimena Satler, Julieta Godoy, Luz Tamietti. DT: Virginia Benítez. Asistente: David Della Mora. PF: Mauro Menna. Primera fase: 4 ganados ALBA DE MACIEL Luz Sixto, Catalina González, Marilin Vergara, Lisa Stralla, Sofía Yost, Fiorella Ceresole, Angelina Giacone, Sofía Gazzola, Celeste Leone, Candela Capodacqua, Lía Díaz, Milagros Vergara, Ambar Seimandi, Triana Civetta, Lucía Bertarini, Iara Acosta, Kiara Arnesi. DT: Tomás Coletto. Asistente: Pedro Comisso y Mariana Echaguibel. Primera fase: 2 ganados y 2 perdidos Repechaje: 2 ganados ALMAGRO DE ESPERANZA Valentina Belén, Martina Spies, Malena Breques, Cora Minetti, Agostina Pffeifer, Valentina Kemmerer, Ludmila Perren, Balbina Yossen, Victoria Baravalle, Micaela Peralta, Milagros Pirola. DT: Maximiliano Barisio. Primera fase: 3 ganados y 1 perdido Repechaje: 1 ganado y 1 perdido CACU DE CERES Agustina Aro, Lis Barrientos, Julieta Robledo, Cecilia Maletti, Ariadna Contreras, Guillermina Mori, Delfina Monticone, Delfina Manassero, Damaris Cravero, Alejandra Bruno, Juliana Guilloner, Zoe Galeano, Ticiana Ojeda, Tania Veliz. DT: Santiago Morbidoni. Asistente: Melisa Díaz. Primera fase: 4 ganados ALMA JUNIORS DE ESPERANZA Gimena Heizen, Malena Baum, Camila Romero, Emma Suárez, Abril Navarrete, Yael Peralta, Emilia Delset, Tiara Rosso, Sofia Descalzo, Brisa Schuck, Jazmín Mottier, Milagros Müller, Paulina Wettstein, Melina Bisheimer. DT Matías Guilarducci. Primera fase: 4 perdidos Repechaje: 2 ganados BEN HUR DE RAFAELA Candela Olmos, Julieta Sandoval, Valentina Benítez, Ceciclia Scalenghe, Sofía Falchini, Gianinna Barolo, Julieta Imoberdorf, Lucila Barbero, Delfina Gentinetta, María Angelina Marchi, Catalina Farías, Sofía Hoffman. DT: Ariel Borda Primera fase: 4 ganados