Provincia y municipios buscarán niños para que regresen a las escuelas

“Que mayor orgullo para una provincia que en cada uno de sus pueblos y ciudades, la escolarización sea plena» dijo el gobernador Omar Perotti en el acto de lanzamiento.

El gobernador Omar Perotti, junto a la ministra de Educación, Adriana Cantero, firmó el acta compromiso de los nuevos desafíos de “Todas las chicas y los chicos en la escuela aprendiendo”, un acuerdo entre el gobierno provincial y los gobiernos municipales y comunales. Además, se dieron a conocer los avances del programa, concretados durante 2020/2021.

En el acto, realizado en el Museo de la Constitución Nacional de Santa Fe, Perotti sostuvo que este “es un tema central y clave para todos, que tiene que estar por encima de todas las cosas y que nos necesita unidos, más allá de las diferencias. Qué mayor orgullo para una provincia que en cada uno de sus pueblos y ciudades la escolarización es plena”.

Como reflejo de ello, el mandatario santafesino destacó que “hemos universalizado la sala de 4 años, obligatoria, y sin dudas nos desnudó falencias, pero la decisión fue empezar, porque hubo que construir y hay que seguir construyendo. La decisión está tomada y esos chicos ya se incorporaron al sistema” sentenció el mandatario. Luego agregó: “Tenemos que tratar de que no nos quede ninguno fuera en ese nivel, en el paso de 7° a Primer año, y de ser la provincia que tenga la mayor cantidad de chicos y chicas que termine la Secundaria, con el mayor nivel de formación para su incorporación laboral o para seguir una carrera terciaria o universitaria”.

El gobernador remarcó que “es un desafío posible el que nos estamos planteando y es el que nos está permitiendo ser a todos, parte de una provincia que sale a generar igualdad y no a declamarla, a practicarla porque allí es donde generamos las posibilidades a todos” añadió.

Luego, Perotti se refirió a las autoridades locales expresando que “este es el desafío en donde los volvemos a necesitar y los volvemos a convocar y hoy cada uno de ustedes asume un compromiso. El engranaje local es clave porque vamos a las causas y es allí donde se produce la identificación directa de por qué alguien no comienza la escuela” indicó el mandatario provincial.

“Es una tarea que nos tiene que encontrar, seguramente, a mitad de año, con otros números. Es muy fácil que controlemos entre todos y lo que queda es decisión política de ir a buscarlos: no nos puede quedar un solo chico o chica fuera. No nos puede dar lo mismo que un alumno esté o no esté, porque si nos da lo mismo estamos equivocándonos y estamos generando una nueva desigualdad”, agregó el gobernador.

En ese sentido, mencionó que “tenemos que garantizar el mejor complemento que nos permita tener un año intensivo en formación y de recuperación y para eso tenemos todas las herramientas desplegadas”.

Finalmente, Perotti también valoró el trabajo de “tener a todos los santafesinos y santafesinas en la escuela, esa será la mayor contribución y creo que la política allí se pone de pie para escribir con mayúsculas su nombre, porque estamos haciendo política educativa entre todos y privilegiándola por sobre cualquier otra actividad. Este es el desafío que queremos renovar con ustedes hoy”, concluyó el mandatario provincial.

“UNA PROVINCIA CON ESCOLARIDAD PLENA”

Por su parte, Cantero mencionó que en la actividad “queremos renovar el convenio que hicimos con todos los intendentes y presidentes comunales, en febrero del 2020, para poder tener una provincia con escolaridad plena en 2022”.

Con ese objetivo, la ministra explicó que “en los próximos días cada presidente comunal e intendente va a recibir una lista nominada de alumnos, fundamentalmente los que terminan séptimo grado y deben ir al primer año de la secundaria. Tenemos casi 54 mil adolescentes en esa condición y queremos encontrarlos a todos en el inicio del ciclo lectivo del primer año de la secundaria” indicó la titular provincial de la cartera educativa.

Finalmente, Cantero aclaró que “el pasaje entre primaria y secundaria suele ser uno de los más frágiles porque los chicos cambian de escuela entonces, allí vamos a estar trabajando para que todos los que egresan estén inscriptos en el primer año de la escuela secundaria en el ciclo lectivo 2022”.

PRESENTES

De la actividad también participaron los ministros de Gestión Pública, Marcos Corach; de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena; de Educación, Adriana Cantero; el intendente de Santa Fe, Emilio Jatón; los secretarios provinciales de Educación, Víctor Debloc; de Gestión Territorial Educativa, Rosario Cristiani; y de Administración, Cristian Kuverling; intendentes y presidentes comunales del centro norte de la provincia; directores regionales de Educación; y representantes gremiales de sindicatos docentes, entre otros.

MESAS TERRITORIALES EDUCATIVAS E INVERSIONES

Con la implementación de las Mesas Territoriales Educativas en 2020 se recorrieron 6.127 kilómetros por los 19 departamentos, en 28 sedes, con 240 gobiernos locales y 1.537 participantes.

Se realizaron 6.000 remodelaciones en escuelas públicas y privadas, la provincia destinó $ 1.068.000.000 y la nación $ 2.046.803.262.

En insumos Covid la inversión alcanzó a $ 168.840.000.

Además, se implementó el Proyecto FORES (Fondo Nacional de Reacondicionamiento de Espacios Escolares) en 1021 escuelas, con $ 292.651.850; y el Fondo Nacional Cooperar para 1700 cooperadoras escolares con $ 122.000.000.

Cabe destacar que la inversión total asciende a $ 3.919.295.112.

CONECTIVIDAD

Con el Programa Santa Fe Más Conectada se toma un crédito con la CAF por 100 millones de dólares. Además, la provincia invierte 24,6 millones de dólares. El objetivo es realizar 4500 km de tendido de fibra óptica, 56 nuevos edificios escolares, y capacitación de todo el universo docente.

Conectar con arraigo: se entregaron 4000 celulares y 4000 Becas de conectividad.

A través del Plan Federal Juana Manso – Conectar Igualdad: de destinaron 39000 computadoras a alumnos de escuelas secundarias y 2359 equipos informáticos.

TRASLADO A LAS ESCUELAS

En este aspecto la provincia lleva invertidos $ 3.761.281.464 que se desglosan de la siguiente manera:

>> Caminos rurales nuevos y mejorados $ 1.060.000.000 y 35 escuelas rurales integradas.

>> Boleto Educativo Gratuito: 282.428 beneficiarios, 220.031 alumnos de todos los niveles, 51.943 docentes, y 10.454 asistentes escolares. Inversión $ 1.350.590.732.

> Boleto Educativo Rural: 22.609 beneficiarios y 323 convenios con gobiernos locales. Inversión $ 479.206.266

> Boleto Educativo Urbano e Interurbano: 259.819 beneficiarios. Inversión $ 871.484.466.

SALIMOS A BUSCAR A LAS CHICAS Y CHICOS

Con la conformación de nueve equipos, uno por Delegación Regional que se organizó, se salió a buscar casa por casa a cada uno de los estudiantes que no asistían a la escuela.

El objetivo fue acompañar la vuelta a la escuela de cada uno de los que encontramos y se ayudó a reconstituir el lazo con la escuela. Se recibió un apoyo nacional a través del Programa Acompañar Puentes de Igualdad, con una inversión de $ 102.100.000

A partir de esta iniciativa se alcanzaron estos logros:

>> 2019: 892.404 estudiantes matriculados.

>> 2021: 9.176.032 estudiantes matriculados.

Sensible reducción del abandono interanual:

> 2018-2019 Abandono interanual: 7.62%.

> 2020-2021 Abandono interanual: 3.96%.