Provincia restringe las reuniones familiares a sábados y domingos

Es decir, se continúan con los encuentros familiares y afectivos pero dentro de los fines de semana. En ese sentido, la ministra de Salud solicitó que «se cumplan con las normativas, que no sean más de 10 personas, que se mantenga la distancia social, que cuidemos a las personas mayores y que se use el barbijo cuando estamos con personas de más de 65 años».

You may also like