Provincia presentó «Santa Fe de pie» a entidades productivas y secretarios de la producción

Además, «para los sectores que no han podido abrir o han tenido dificultades, cómo el caso de fútbol 5 y gimnasios, también van a tener créditos a tasa 0, a 18 meses, con tres de gracia, y la implementación de aportes no retornables para sobrellevar estos tiempos», indicó el secretario.

En este sentido, el ministro especificó que se creó con «el Nuevo Banco de Santa Fe un fondeo de 500 millones de pesos» para créditos; y con el objetivo de garantizar la «eficiencia, que llegue a la empresa o la persona hemos articulado un esquema de seguimiento, en forma instantánea, online, de los créditos aprobados y aquellos que no están aprobados se le buscará el motivo y la forma de resuelva el problema, para que no quede ningún empresario, ningún comercio y ninguna persona fuera de estos beneficios».