Provincia negocia con contratistas el pago de deudas que dejó la gestión anterior

“La propuesta de pago a los contratistas de obra es muy buena en este marco económico y de pandemia. Lo que está claro es que no es lo mismo estar analizando estas propuestas en mayo, en medio de la pandemia; que en diciembre, cuando nosotros habíamos propuesto inicialmente la ley de Necesidad Pública. Hoy estamos en medio de esta crisis sanitaria con una caída brusca de la recaudación. Entonces, no solamente hay que pagar lo que se quedó debiendo del gobierno anterior, sino que también hay que prever un esquema financiero para las obras que estamos desarrollando para ampliar el sistema de salud, para aquellas que deben terminarse y para las de nuestro propio plan de obras, en lo que resta del año”.

