Provincia lanzó un plan de pago de deudas tributarias

En el marco de la Emergencia Sanitaria, el Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe firmó el Decreto No 484/2020 disponiendo un Plan Especial de Pago para deudas tributarias devengadas desde el 1 de Diciembre de 2019 al 31 de Mayo de 2020 el cual fue reglamentado por la Resolución General No 34/2020 de la Administración Provincial de Impuestos.

You may also like