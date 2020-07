Provincia intensificará los controles de ingreso este fin de semana largo

En este sentido, el subsecretario de la APSV, Osvaldo Aymo, enfatizó que “superados ya los 100 días desde la irrupción del Covid-19 en la Argentina, en Santa Fe hemos logrado no tener circulación comunitaria del virus». En tal sentido, aseguró que “el próximo fin de semana no es turístico y seremos muy estrictos en el control de toda aquella persona que quiera ingresar a nuestra provincia, debiendo contar obligatoriamente con la aplicación provista por la provincia o con la declaración jurada y permisos correspondientes para circular”.

